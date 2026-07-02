F1-Hammer: Horner kehrt als Teamchef zurück

Kehrt Christian Horner schon bald in die Formel 1 zurück? Britische Medien berichten aktuell über konkrete Gespräche mit Aston Martin und eine mögliche Zusammenarbeit für die sportliche Leitung.

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Das Formel-1-Fahrerlager kommt nicht zur Ruhe. Nach übereinstimmenden Berichten intensiviert Aston Martin seine Bemühungen um den langjährigen Red-Bull-Teamchef Christian Horner und soll erneut konkrete Gespräche mit dem Briten aufgenommen haben. Teambesitzer Lawrence Stroll gilt schon seit längerer Zeit als großer Bewunderer Horners. Bereits vor einigen Monaten soll eine Verpflichtung kurz bevorstanden haben, ehe die Verhandlungen laut Berichten in letzter Minute platzten. Jetzt folgt offenbar der nächste Versuch. Aston Martin soll laut der Daily Mail Horner erneut kontaktiert haben und ihn als zentrale Figur für den geplanten Neustart des Teams gewinnen wollen.

Druck auf das Team wächst

Nach dem enttäuschenden Saisonstart unter dem neuen Reglement wächst bei Aston Martin der Handlungsdruck. Trotz der Verpflichtung von Adrian Newey, der Honda-Werksunterstützung und milliardenschwerer Investitionen steckt das Team im hinteren Feld fest. Newey übernimmt derzeit zusätzlich Aufgaben als Teamchef, soll diese Rolle aber langfristig wieder abgeben wollen. Genau dort könnte Horner ins Spiel kommen und die sportliche Leitung übernehmen.

Wunsch nach finanzieller Beteiligung

Ein möglicher Wechsel hängt allerdings nicht nur von Aston Martin ab. Horner soll großen Wert darauf legen, bei seinem nächsten Arbeitgeber nicht nur Teamchef zu sein, sondern sich auch finanziell am Team zu beteiligen. Genau diesen Wunsch konnte ihm Red Bull während seiner 20-jährigen Amtszeit nie erfüllen. Aston Martin soll dagegen bereit sein, neben einer Führungsrolle auch eine Beteiligung anzubieten. Ob es diesmal klappt, wird sich zeigen.