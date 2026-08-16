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Bei Markham 2026

Horror-Crash von Mick Schumacher

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Zwei Männer unterhalten sich an einer Rennstrecke, einer trägt Rennanzug und Weste.
© Lumen via Getty Images
Mick Schumacher ist beim IndyCar Markham 2026 in einen heftigen Crash verwickelt gewesen.
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Mick Schumacher beendete das IndyCar-Wochenende in Markham, Kanada, mit einem heftigen Unfall. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher donnerte nach 14 von 90 Runden ohne Fremdeinwirkung direkt in die Leitschienen des Stadtkurses.

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Damit war der Traum von einer Top-Platzierung früh vorbei. In der Startphase kämpfte sich Schumi bis auf Platz 8 vor. Doch dann der Schock. In Kurve 4 unterlief dem 27-Jährigen ein Fahrfehler und er konnte das Auto nicht mehr halten.

Er versuchte, das Auto noch zurückzulenken, musste es aber doch abstellen. Er wurde umgehend vom medizinischen Personal untersucht, Informationen über mögliche Verletzungen gibt es vorerst keine.

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