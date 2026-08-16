Bei Markham 2026
Horror-Crash von Mick Schumacher
Mick Schumacher beendete das IndyCar-Wochenende in Markham, Kanada, mit einem heftigen Unfall. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher donnerte nach 14 von 90 Runden ohne Fremdeinwirkung direkt in die Leitschienen des Stadtkurses.
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Damit war der Traum von einer Top-Platzierung früh vorbei. In der Startphase kämpfte sich Schumi bis auf Platz 8 vor. Doch dann der Schock. In Kurve 4 unterlief dem 27-Jährigen ein Fahrfehler und er konnte das Auto nicht mehr halten.
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Er versuchte, das Auto noch zurückzulenken, musste es aber doch abstellen. Er wurde umgehend vom medizinischen Personal untersucht, Informationen über mögliche Verletzungen gibt es vorerst keine.
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