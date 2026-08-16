Horror-Crash von Mick Schumacher

Mick Schumacher ist beim IndyCar Markham 2026 in einen heftigen Crash verwickelt gewesen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mick Schumacher beendete das IndyCar-Wochenende in Markham, Kanada, mit einem heftigen Unfall. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher donnerte nach 14 von 90 Runden ohne Fremdeinwirkung direkt in die Leitschienen des Stadtkurses.

Damit war der Traum von einer Top-Platzierung früh vorbei. In der Startphase kämpfte sich Schumi bis auf Platz 8 vor. Doch dann der Schock. In Kurve 4 unterlief dem 27-Jährigen ein Fahrfehler und er konnte das Auto nicht mehr halten.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Er versuchte, das Auto noch zurückzulenken, musste es aber doch abstellen. Er wurde umgehend vom medizinischen Personal untersucht, Informationen über mögliche Verletzungen gibt es vorerst keine.