Bayern-Knall um Manuel Neuer (40)

Nach dem verpatzten Nationalteam-Comeback im Rahmen der WM überrascht Manuel Neuer die Fußball-Fans kurz vor dem Saisonstart.

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Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren, am 19. August 2006, feierte Manuel Neuer sein Profi-Debüt. Damals hielt der mittlerweile 40-jährige Star-Goalie beim 1:0-Sieg von Schalke 04 gegen Alemannia Aachen seinen Kasten genauso sauber wie bei seinem zweiten Spiel gegen Bremen.

Sein erstes Gegentor als Profi kassierte er am 5. November gegen den FC Bayern München, genau dem Verein, zu dem es ihn fünf Jahre später hinzog. Während die Fans damals heftige Kritik an dem Transfer übten, ist Neuer mittlerweile aus dem Tor des deutschen Rekordmeisters kaum noch wegzudenken. Seit 15 Jahren ist er die unumstrittene Nummer 1 in München, Kapitän und absolvierte nicht weniger als 598 Spiele.

Fünfmal wurde er von der IFFHS zum Welttorhüter des Jahres gewählt, 2014 schaffte er es sogar auf Platz 3 beim Ballon d'Or. Im vergangenen Jahr kursierten bereits immer wieder Gerüchte, dass er seine Handschuhe im Sommer an den Nagel hängt. Doch dann kam alles anders. Erst feierte er überraschend sein Comeback bei der WM im Nationalteam und verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bei den Bayern um ein weiteres Jahr.

Nachfolger steht bereit

Mit Jonas Urbig steht der designierte Nachfolger im Münchner Tor bereits im Kader. Nach den ersten Trainingseinheiten war man sich sicher, dass Neuer auch heuer im Tor wieder unantastbar ist und auf Abschieds-Tour geht. Doch nach dem letzten Testspiel vor dem Supercup gegen Dortmund am Samstag kommt alles ganz anders.

Manuel Neuer und Jonas Urbig. © Getty Images

Deutete vor wenigen Wochen noch alles auf ein Karriereende 2027 hin, ließ der 40-Jährige nach dem Sieg gegen Leipzig aufhorchen. "Es wird so sein, dass ich jetzt erst mal alles auf mich zukommen lasse", meinte der Torhüter auf die Frage, ob es seine letzte Saison sein werde. Eine endgültige Entscheidung klingt definitiv anders.

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Er legt sogar nach und unterstreicht, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, ihn auch 2028 am Spielfeld zu sehen: "Ich werde die Saison so gestalten, dass ich die größten Ziele verfolgen werde. Und alles Weitere werden wir dann sehen." Ob das dann auch in München wäre oder ob er zum Ausklang noch einmal ein neues Abenteuer wagt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.