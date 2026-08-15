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Wegen Musiala: Notarzt-Einsatz bei Bayern-Sieg

Ein verletzter Bayern-Spieler erhält medizinische Hilfe, umgeben von Teamkollegen und Gegnern.
© Getty Images
Obwohl der FC Bayern gegen RB Leipzig im letzten Testspiel vor dem Supercup 3:1 gewonnen hat, besteht nach dem Spiel einige Sorgen, vor allem nachdem Jamal Musiala umgekippt ist.
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Der FC Bayern holt sich den Telekom-Cup! Mit 3:1 besiegte der deutsche Rekordmeister RB Leipzig im letzten Testspiel vor ihrem ersten Pflichtspiel. Jedoch sorgen mehrere Schreckmomente für  Sorgenfalten.

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Nachdem Jamal Musiala in der 81. Minute das 3:1 erzielte und das Spiel entschied, kippte er wenige Minuten danach um. Der DFB-Star blieb auf dem Rasen liegen. Die anderen Spieler reagierten und forderten Hilfe von der Bank. Ein Notarzt sprintete zu Musiala.

Hitze Grund für Notarzteinsatz

Die Zuschauer wurden still, als Musiala behandelt wurde. Wenige Momente später hob der Arzt den Daumen. Musiala verließ unter "Musiala"-Sprechchören benommen den Platz. Wie die "Bild" berichtet, soll der DFB-Star Opfer der Hitze geworden sein. Das Spiel fand in München bei 33 Grad statt. Die restlichen Tore erzielten Diaz (13.) und Brown (58.) für Bayern. Leipzig konnte durch Gruda (53.) zwischenzeitlich ausgleichen.

Schon zuvor mussten Innenverteidiger Minjae Kim und ÖFB-Star Konrad Laimer den Platz verletzt verlassen. Beide hatten Probleme mit dem Oberschenkel. Laimer musste bereits in der 8. Minute ausgewechselt werden. Kim verließ den Platz in der 70. Minute. Genaue Informationen zu beiden Spielern gibt es aktuell nicht.

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