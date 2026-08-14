Bayern-Knall um Harry Kane (33)

Beim FC Bayern zeichnet sich eine Vertragsverlängerung mit Harry Kane immer deutlicher ab.

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Der englische Torjäger soll auch künftig rund 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Offen ist allerdings weiterhin die entscheidende Frage nach der Laufzeit.

Kompromiss

Während zuletzt von einer Verlängerung bis 2029 berichtet wurde, soll die Spielerseite einen Vertrag bis 2030 favorisieren. Nun könnte ein Kompromiss die Lösung bringen: Nach Informationen der "Bild" ist eine Verlängerung bis 2029 mit einer zusätzlichen Option auf ein weiteres Jahr im Gespräch.

© Getty Images

Für Kane wäre das besonders interessant mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2030. Der Engländer könnte damit längerfristig in München planen und hätte zugleich die Möglichkeit, über die reguläre Vertragslaufzeit hinaus beim deutschen Rekordmeister zu bleiben.

Bayern ist offenbar bereit, sich auf dieses Modell einzulassen. Die Münchner wissen, dass ein langfristiger Vertrag mit einem dann bereits 33-jährigen Stürmer finanzielle Risiken birgt. Gleichzeitig hat Kane mit seinen Leistungen bislang sämtliche Zweifel ausgeräumt: Seit seinem Wechsel von Tottenham erzielte er in 147 Pflichtspielen 146 Tore.

Kane selbst fühlt sich in München nach eigener Aussage ausgesprochen wohl. Nach der Weltmeisterschaft soll er nun seine Zukunft endgültig klären. Vieles spricht dafür, dass der Engländer dem FC Bayern erhalten bleibt – nur die genaue Laufzeit ist noch offen.