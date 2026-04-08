Sonderausstellung in Tirol zu 100. Geburtstag von Marilyn Monroe

Swarovski Kristallwelten versprechen Einblicke in Leben Monroes auf und abseits der Bühne.

Wattens. Der 1962 gestorbenen Hollywood-Ikone Marilyn Monroe wird anlässlich ihres 100. Geburtstags eine Sonderausstellung in den Swarovski Kristallwelten im Tiroler Wattens gewidmet. Die Installation werde Einblicke in das Leben Monroes auf und abseits der Bühne bieten, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Zu sehen sein werden etwa Kleider, Schuhe, Schmuck, Fanpost und Fotografien sowie Accessoires. Die Schauspielerin wäre am heurigen 1. Juni 100 Jahre alt geworden.

Ausgestellt werden demnach von 21. Mai bis 6. September Stücke aus dem Swarovski Corporate Archive und Leihgaben aus der Privatsammlung des deutschen Leihgebers Ted Stampfer. Zu den Exponaten zählt auch eine Replik des mit tausenden Kristallen besetzten Kleides, das Marilyn Monroe trug, als sie im Mai 1962 beim Geburtstagsdinner von John F. Kennedy "Happy Birthday, Mr. President" ins Mikrofon hauchte. Ein eigens zusammengestellter Soundtrack mit Originalsongs und Musik, die von Marilyn Monroe inspiriert wurde, ergänzt das Dargebotene, hieß es. Zudem werde es einen Fotospot geben, der im Stil eines klassischen Old-Hollywood-Schminktisches gestaltet ist.

Marilyn Monroe wurde am 1. Juni 1926 in Los Angeles geboren. Die US-Amerikanerin wurde als Filmschauspielerin und Fotomodell bekannt und entwickelte sich zur Popikone des 20. Jahrhunderts. Sie starb im August 1962 im Alter von 36 Jahren an einer Überdosis Drogen.