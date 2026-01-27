Swarovski bringt Hollywood nach Tirol: Mega-Stars glitzern in Wattens

Von Marilyn Monroe bis Lady Gaga: In den Swarovski Kristallwelten funkelt jetzt der Weltstar-Glamour.

Was haben Marilyn Monroe, Elton John, Katy Perry und Beyoncé gemeinsam? Sie alle stehen jetzt – zumindest modisch – in Wattens. In den Swarovski Kristallwelten wurde die legendäre Wunderkammer „The Art of Performance“ mit neuen spektakulären Kostümen aufgerüstet. Das Ergebnis: eine glitzernde Zeitreise durch die größten Pop- und Film-Momente der Weltgeschichte.

© Swarovski PR

Hollywood trifft auf Tirol

Seit fast 100 Jahren sorgt das Tiroler Familienunternehmen Swarovski dafür, dass die größten Stars der Welt im Rampenlicht strahlen. Ob auf der Bühne, am roten Teppich oder vor der Kamera – Swarovski-Kristalle gehören zum Glamour der Superstars wie Blitzlichtgewitter und Standing Ovations.

Jetzt sind diese ikonischen Looks zum Greifen nah: In Wattens kann man hautnah sehen, wie die legendärsten Bühnenkostüme funkeln.

Marilyn Monroe, Lady Gaga & Katy Perry

In der Ausstellung treffen Besucher:innen auf eine absolute Star-Parade: Zu sehen sind unter anderem Outfits von Elton John, Dita von Teese, Monsta X und Schmuck von Lady Gaga und Beyoncé. Besonders spektakulär: der berühmte Kronleuchter-Look von Katy Perry, den sie bei der Met Gala 2022 trug, sowie Marlene Dietrichs Filmkostüm aus „Blonde Venus“, in dem Swarovski-Kristalle 1932 ihr Leinwand-Debüt feierten.

© Swarovski PR

Und dann wäre da natürlich Marilyn Monroe: Ihr legendäres, mit Tausenden Kristallen besetztes Kleid, in dem sie John F. Kennedy „Happy Birthday, Mr. President“ hauchte, ist als Replik ebenfalls in Wattens zu bewundern. Zum 100. Geburtstag der Hollywood-Ikone bekommt Marilyn ab Mai 2026 sogar eine eigene Ausstellung.

© Swarovski PR

Elton John, Dita von Teese & K-Pop-Star Lisa

Neu in der Sammlung ist eine Kultjacke von Elton John, direkt aus seinem legendären Modearchiv. Auch Burlesque-Queen Dita von Teese ist mit einem aufsehenerregenden Showkostüm vertreten, das sie 2007 auf der Bühne trug.

© Swarovski PR

Dazu kommt internationaler Star-Faktor aus Asien: Der japanische Rockstar Hyde steuerte einen handveredelten Kristall-Hut bei – und Lisa, die meistgefolgte K-Pop-Sängerin der Welt, ist mit ihrem neonfunkelnden Coachella-Outfit vertreten. Die Fashion-Ikone ist nicht nur Musik-Superstar, sondern auch Markenbotschafterin von Celine, Bulgari und Louis Vuitton.

© Swarovski PR

Also: Wer schon immer wissen wollte, wie sich echter Hollywood-Glamour anfühlt, muss jetzt nicht mehr nach Los Angeles reisen – Wattens reicht. In den Swarovski Kristallwelten treffen Pop, Film, Mode und Millionen Kristalle aufeinander.