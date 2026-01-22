Opernball-Gerüchte: Holt Swarovski DAS heißeste Nepo-Baby des Jahres nach Wien?

Alles deutet darauf hin, dass Swarovski auch heuer wieder auf einen jungen, internationalen Society-Liebling mit berühmtem Nachnamen als Stargast setzt. Hollywood-Tochter, Nachwuchsmodel oder Prinzessin – wer darf dieses Jahr in der Kristallloge Platz nehmen?

Während sich in den Logen der Wiener Staatsoper die ganz großen internationalen Namen heuer eher rar machen, richtet sich der Blick der Society umso mehr auf einen Gastgeber: Swarovski. Denn wenn jemand den Opernball mit echtem Glamour auflädt, dann das Kristall-Imperium. Schon im vergangenen Jahr lieferte man mit Leni Klum, Candice Swanepoel und Ed Westwick gleich mehrere internationale Hingucker – und setzte die Latte damit hoch.

Umso gespannter war die Branche, als Swarovski bei der Opernball-Pressekonferenz lediglich andeutete, man habe einen international bekannten Star mit berühmter Familie eingeladen. Mehr wollte man noch nicht verraten – doch genau diese wenigen Worte reichten aus, um die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen.

Swarovski setzt wieder auf Glamour-Nachwuchs

© Getty Images

Ein Blick auf 2025 zeigt, wie Swarovski inzwischen tickt: Mit Leni Klum holte man ein Nepo-Baby nach Wien. Die Tochter von Heidi Klum ist jung, hübsch, international und das perfekte Gesicht für die Kristallwelt. Und alles deutet darauf hin, dass man diese Erfolgsformel auch heuer wiederholen will.

Denn Nepo-Babies bringen für Marken gleich mehrere Vorteile mit: Sie sind oft kosteneffizienter als etablierte Mega-Stars, ihr Terminkalender ist meist flexibler als der ihrer berühmten Eltern, und das Management ist häufig noch relativ entspannt, was die Planung von Events wie dem Opernball deutlich erleichtert.

Ariana Grande? Ein schöner Traum, aber eher unwahrscheinlich

© Mert Atlas and Marcus Piggott for Swarovski

Zwar hofften viele Fans auf einen ganz großen Pop-Namen wie Ariana Grande, doch realistisch ist das wohl nicht. Sie ist bereits Testimonial der Marke – ein zusätzlicher Opernball-Auftritt wäre PR-technisch eher unnötig. (A girl can dream, though.)

Viel heißer gehandelt wird aktuell ein anderes Profil: jung, international bekannt, stylisch und mit berühmten Eltern.

Apple Martin war auf der Shortlist

© Getty Images

Anfang der Woche machten Gerüchte die Runde, Apple Martin, Tochter von Schauspiel-Ikone Gwyneth Paltrow und Coldplay-Frontmann Chris Martin, könnte der Swarovski-Star werden. Zwar wurde sie inzwischen offiziell dementiert – doch wie aus Insiderkreisen zu hören ist, soll sie sehr wohl auf der Shortlist gestanden haben.

Und das bestätigt vor allem eines: Alles deutet darauf hin, dass Swarovski auch 2026 wieder auf ein Nepo-Baby setzt.

Warum manche auf Amelia Gray tippen

© Getty Images

Besonders heiß wird derzeit ein Name gehandelt: Amelia Gray. Das internationale Topmodel und Tochter von Reality-Ikone Lisa Rinna und Schauspieler Harry Hamlin passt perfekt ins Swarovski-Profil. Aber noch viel wichtiger: Sie lieferte vergangene Woche ein mehr als verdächtiges Zeichen.

Bei den Golden Globes erschien Amelia nämlich in einer mit Swarovski-Kristallen besetzten Robe, designt von Creative Director Giovanna Engelbert. Dazu trug sie eine Kette, einen Ring und ein Armband aus der exklusiven Vienna Collection, die anlässlich des 130-jährigen Jubiläums der Marke lanciert wurde. Ob das ein Zufall war?

Auch diese Glam-Töchter wären perfekte Opernball-Stars

Doch Amelia Gray ist nicht die einzige Kandidatin, die ins glamouröse Profil passen würde. In der Gerüchteküche tauchen immer wieder weitere prominente Namen auf:

© Getty Images

Kaia Gerber , Tochter von Supermodel Cindy Crawford, ist mittlerweile ein globaler Fashion-Star und Red-Carpet-Liebling

, Tochter von Supermodel Cindy Crawford, ist mittlerweile ein globaler Fashion-Star und Red-Carpet-Liebling Lily-Rose Depp , Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis: französisch-cool, Chanel-Muse und absoluter It-Girl-Faktor

, Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis: französisch-cool, Chanel-Muse und absoluter It-Girl-Faktor Iris Law , Tochter von Jude Law ist Model, Stil-Ikone und seit Jahren Liebling der Modehäuser

, Tochter von Jude Law ist Model, Stil-Ikone und seit Jahren Liebling der Modehäuser Prinzessin Olympia von Griechenland, aktuell eines der gehyptesten Royal-It-Girls Europas, Front-Row-Gast bei Dior & Co. und wie gemacht für den Wiener Opernball

Wer es tatsächlich wird, plant Swarovski erst Ende Jänner zu veröffentlichen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!