Apple Martin
© Getty

Superstar-Eltern

DIESER berühmte Promi-Spross soll zum Opernball kommen

19.01.26, 15:51
Der Opernball-Countdown läuft, immer mehr prominente Namen werden bekannt. Nun sorgt ein möglicher Logen-Gast für besondere Aufmerksamkeit: Musikerin Apple Martin, Tochter von Chris Martin und Gwyneth Paltrow. 

Der Countdown zum Opernball ist im vollen Gange, und die Liste der prominenten Namen wächst weiter. Vor kurzem kündigte Verleger Adi Weiss an, dass die Kult-Rocker von The BossHoss in seiner Loge Platz nehmen werden. Topmodel Nadine Mirada wird mit dabei sein. Besonders spannend: Auch Apple Martin, die Tochter von Coldplay-Frontmann Chris Martin und Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow, soll es sich in einer der begehrten Logen gemütlich machen.

Apple Martin

Apple Martin

© Getty

Österreich-Bezug der Eltern

Chris Martin kennt Wien bereits von seiner glanzvollen Seite. Im Jahr 2017 nutzte er einen freien Abend, um in der Wiener Staatsoper das Ballett "Schwanensee" zu besuchen. Gwyneth Paltrow war bislang zwar noch nie in der Oper, verbindet aber eine enge Zusammenarbeit mit dem österreichischen Kristall-Unternehmen Swarovski. Bei der Swarovski-Ausstellung "From Vienna to Milan" brachte sie in Mailand Hollywood-Glamour auf den roten Teppich.

Gwyneth Paltrow & Chris Martin
© Getty Images

Perfekte Voraussetzungen für die 21-jährige Apple, einen kurzen Wien-Besuch einzuplanen und beim Wiener Opernball zu strahlen.

