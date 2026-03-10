Ellie Goulding zeigt ihr Baby: Sängerin teilt erstes Foto nach der Geburt

Freudige Nachrichten von Pop-Star Ellie Goulding: Die Sängerin, deren Hits in den Charts regelmäßig ganz oben stehen, ist wieder Mutter geworden. Am Dienstag überraschte die 39-Jährige ihre Fans mit einem ersten Foto ihres Neugeborenen und verriet dabei rührende Details.

Die Sängerin teilte ihr Glück am Dienstag auf Instagram und postete eine erste Aufnahme ihres Babys. Das gesunde Mädchen erblickte bereits am Freitag das Licht der Welt. Für Goulding war die Zeit rund um die Geburt besonders emotional, da sie den Internationalen Frauentag gemeinsam mit ihrer Tochter und dem Team im St. Mary's Krankenhaus verbringen konnte.

Ellie Goulding © Instagram

Lob für die Hebammen

Die 39-Jährige schwärmte in ihrem Beitrag von der "außergewöhnlichen Fürsorge und Freundlichkeit" des Personals vor Ort. Die Musikerin betonte dabei voller Respekt: "Ich werde Hebammen immer bewundern." Das erste Foto zeigt das Neugeborene friedlich schlummernd in einer hellen Babyschale, eingehüllt in weiche, cremefarbene Strickkleidung. "Wir sind total vernarrt in sie", schrieb die stolze Zweifach-Mama dazu.

Ellie Goulding bei den BAFTAs © Getty

Arthur wird großer Bruder

Nicht nur für Ellie und ihren Partner Beau Minniear ist die Freude über den Zuwachs riesig. Auch Sohn Arthur, der aus Gouldings Ehe mit dem Kunsthändler Caspar Jopling stammt, ist begeistert von seiner neuen Rolle. "Dieser Neuzugang in meiner Familie erfüllt mich mit so viel Freude, vor allem, weil Arthur so glücklich ist, der große Bruder dieses kleinen Engels zu sein", erklärte die Sängerin ihren Followern.

Liebe zu Beau Minniear

Vater der kleinen Tochter ist der 28-jährige Schauspieler Beau Minniear. Das Paar wurde laut Medienberichten erstmals im Juli 2025 gemeinsam im Italien-Urlaub gesehen und zeigte sich seither immer wieder glücklich in der Öffentlichkeit. Ihre zweite Schwangerschaft hatte Goulding im Dezember 2025 bei den Fashion Awards offiziell gemacht, als sie ihren Babybauch in einem bauchfreien schwarzen Outfit perfekt in Szene gesetzt hatte.