Ehevertrag und Fettabsaugung: Die irren Geschenke für die Oscar-Stars

Wer bei den Oscars leer ausgeht, muss nicht traurig sein. Die exklusiven Oscar-Goodie-Bags 2026 für die Top-Stars sind prall gefüllt mit Luxusreisen, Beauty-Gutscheinen und kuriosen Überraschungen – und das alles im Wert von mehreren hunderttausend Dollar für die Nominierten.

Für Hollywoods Elite ist Verlieren halb so schlimm, denn die legendären Geschenke versüßen allen Nominierten den Abend. In der Nacht von Sonntag auf Montag findet die 98. Oscarverleihung im Dolby Theatre in Los Angeles statt, bei der Conan O'Brien erneut durch die Gala führt. Während wir hierzulande gespannt auf die Gewinner blicken, dürfen sich die 25 Nominierten der Hauptkategorien bereits vorab über Präsente freuen, die für Normalsterbliche unbezahlbar sind.

© Getty Images

Luxusreisen und goldene Snacks

© Getty Images

Das Marketing-Unternehmen Distinctive Assets bestückt die Taschen jährlich mit exklusiven Highlights als inoffiziellen Trostpreis. Heuer stehen für Stars wie Leonardo DiCaprio oder Timothée Chalamet Trips nach Lappland, Costa Rica oder Sri Lanka auf dem Programm. Wer zwischendurch Hunger bekommt, greift zur in Schokolade getunkten Brezel mit echtem Blattgold. Auch für die Entspannung ist gesorgt: Cannabisprodukte sind ebenfalls Teil der Oscar-Goodie-Bags, allerdings sind diese ausdrücklich nicht zum Verzehr gedacht.

Fettabsaugung und deutsche Technik

Kleber Mendonça Filho, Oliver Laxe, Stellan Skarsgård, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Joseph Kosinski, Scott Stuber, Wagner Moura, Amy Madigan, Jerry Bruckheimer, Elle Fanning, Ruth E. Carter, Wunmi Mosaku, Diane Warren, Joachim Trier, Kate Hudson, Maggie Kang, Sev Ohanian , Ethan Hawke, Inga Ibsdotter Lilleaas, Josh Safdie, Leonardo DiCaprio, EJAE, Michael B. Jordan, Benicio del Toro, Jafar Panahi, Chloé Zhao, Steven Spielberg, Mark Sonnenblick, Tig Notaro, Raphael Saadiq, Nikon Kwantu, Zinzi Coogler, Ryan Coogler, Timothée Chalamet, Guillermo del Toro, Paul Thomas Anderson, Jessie Buckley, Teyana Taylor, Alexandre Desplat, Emma Stone beim Lunch © Richard Harbaugh/The Academy

Damit die Schauspiel-Elite stets in Bestform bleibt, umfasst das Paket Gutscheine für Beauty-Eingriffe im Wert von bis zu 25.000 Dollar. Neben Zahnbehandlungen und Verjüngungskuren findet sich darin sogar ein Gutschein für eine Fettabsaugung. Ein technisches Highlight kommt aus Europa: Auch ein luxuriöser Duschkopf des deutschen Herstellers Grohe ist mit dabei.

Skurriler wird es nur noch beim rechtlichen Beistand, denn ein vom Promi-Anwalt James Sexton entworfener Ehevertrag liegt den Oscar-Goodie-Bags ebenfalls bei.