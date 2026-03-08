Alles zu oe24VIP
Arne Slot
Trainer vor Aus?

Liverpool-Beben: Entscheidung um Arne Slot gefallen

08.03.26, 08:52
Der Meistertrainer steht schwer in der Kritik – jetzt soll sogar schon der Nachfolger feststehen. 

Bereits in seiner ersten Saison gewann Arne Slot mit dem FC Liverpool die englische Meisterschaft. In dieser Spielzeit läuft es für die Reds hingegen nicht nach Wunsch – die Ära des Niederländers könnte nun schon im Sommer zu Ende sein.

Übernimmt Xabi Alonso?

Wie der britische Mirror berichtet, haben die Liverpool-Bosse Slot bereits mitgeteilt, dass er die Qualifikation für die Champions League schaffen muss. Ansonsten würde er dem Bericht zufolge „zu 100 Prozent gefeuert“. Derzeit liegt der amtierende Meister in der Tabelle nur auf Platz 6 - in der Champions League trifft Liverpool im Achtelfinale auf Galatasaray. 

Xabi Alonso
Falls Slot im Sommer wirklich gehen muss, soll sein Nachfolger bereits feststehen. Englischen Medienberichten zufolge soll Xabi Alonso an die Anfield Road zurückkehren. Der Spanier spielte von 2004 bis 2009 für die Reds und wurde erst im Jänner als Trainer von Real Madrid gefeuert.

