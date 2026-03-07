Yamal schoss Barcelona zu 1:0-Sieg in Bilbao

Der FC Barcelona liegt in der spanischen Fußball-Meisterschaft wieder vier Zähler vor Real Madrid.
Lamine Yamal traf beim 1:0-Auswärtserfolg bei Athletic Bilbao am Samstagabend entscheidend für die Katalanen.
Der Jungstar wuchtete den Ball in der 68. Minute mit links ins Kreuzeck. Real hatte bereits am Vortag bei Celta Vigo erst spät das Siegestor zum 2:1-Sieg erzielt. Bei den Madrilenen fehlte David Alaba aufgrund einer Wadenblessur.