Bitter: Hollywood-Club Wrexham verpasste Coup gegen Chelsea

Der walisische Verein Wrexham hat vor den Augen seiner mitfiebernden prominenten Miteigentümer Ryan Reynolds und Rob McElhenney im FA Cup knapp eine Sensation gegen Fußball-Club-Weltmeister Chelsea verpasst.

Zweimal führte der Zweitligist am Samstag im Achtelfinale gegen die Londoner, musste sich aber am Ende 2:4 nach Verlängerung geschlagen geben.

2021 hatten die Hollywoodstars Reynolds und McElhenney den Club, der am englischen Ligabetrieb teilnimmt, übernommen. Danach gelang der Durchmarsch von der fünfthöchsten Spielklasse in die zweithöchste Liga. In dieser Saison hat Wrexham Chancen auf die Play-off-Spiele zur Premier League. In den restlichen Partien setzten sich die Favoriten durch. Arsenal schlug Mansfield Town 2:1, Manchester City gewann in Newcastle 3:1.