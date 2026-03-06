Schmid-Elf will gegen Blau-Weiß Linz den Sack zumachen

Der TSV Hartberg hat am Sonntag alles in der eigenen Hand. Gegen das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz wollen die Steirer den Einzug in die Meistergruppe fixieren.

Im heimischen Stadion geht es am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) für die Hartberger um den entscheidenden Schritt. Trainer Manfred Schmid betont, dass man trotz der hervorragenden Ausgangslage nicht auf ein Remis spielen werde, sondern den Heimsieg anstrebe. Ein voller Erfolg würde den Steirern zudem einen neuen Club-Punkterekord im Grunddurchgang der Bundesliga bescheren.

Gegensätzliche Formkurven vor dem Duell

Die Statistiken sprechen klar für den Tabellenfünften, der nur eines seiner letzten 13 Ligaspiele verloren hat. Im Gegensatz dazu steckt Blau-Weiß Linz in einer tiefen Krise und konnte aus den vergangenen zwölf Partien lediglich einen Sieg und ein Unentschieden verbuchen. Dennoch hofft Linz-Trainer Michael Köllner auf eine starke Leistung, um mit einem positiven Gefühl in die Qualifikationsrunde zu starten.

Historische Chance für die Steirer

Nach 2020 und 2024 wäre es der dritte Einzug der Hartberger in die begehrte Meistergruppe seit dem Aufstieg. Die Mannschaft gilt als stabil und formstark, während die Gäste aus der Stahlstadt vor allem an ihrem Selbstvertrauen für den Abstiegskampf arbeiten müssen. Die Linzer wollen unbedingt punkten, um den Anschluss vor der Punkteteilung nicht komplett zu verlieren.