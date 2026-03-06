Altach jagt gegen Meister Sturm das Ticket zur Meistergruppe

Der SCR Altach steht vor einem historischen Moment. Nach dem Einzug ins Cupfinale wollen die Vorarlberger am Sonntag beim Meister Sturm Graz erstmals den Sprung in die Meistergruppe schaffen.

Die Vorarlberger gastieren am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) beim ersten Salzburg-Jäger in Graz und benötigen mindestens einen Punkt für die Sensation. Der Tabellensiebente ist unter dem neuen Trainer Ognjen Zaric seit sechs Spielen ungeschlagen und strotzt nach dem Sieg im Cup-Halbfinale gegen Salzburg vor Selbstvertrauen. Zaric bezeichnete die Partie im ausverkauften Stadion als absolutes Bonusspiel, bei dem man sich trotz der intensiven englischen Woche einiges zutraue.

Sturm-Coach warnt vor der Stabilität

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch, der zu Jahresbeginn von Altach nach Graz gewechselt war, kennt die Stärken seines Ex-Teams ganz genau. Er bezeichnete die Altacher als harte Nuss mit hoher Stabilität, die zuletzt kaum Gegentore zugelassen hat. Die Steirer müssen im Mittelfeld auf ihren gesperrten Chef Jon Gorenc Stankovic verzichten, der voraussichtlich durch den erst 17-jährigen Luca Weinhandl ersetzt wird.

Erinnerungen an den Cup-Sieg

Dass man Sturm biegen kann, bewies Altach bereits am 1. Februar, als sie die Grazer aus dem Cup-Viertelfinale warfen. Um erneut erfolgreich zu sein, fordert Zaric Disziplin und Stärke im Kollektiv. Die Personalsituation ist trotz der vielen Kilometer und Sprints der letzten Tage stabil, Ausreden lässt der Trainer im Kampf um die Top 6 keine gelten.