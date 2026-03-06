Ried kämpft gegen die Austria um die letzte Chance

Die SV Ried empfängt am Sonntag die Wiener Austria und klammert sich an die letzte Chance auf das obere Play-off. Dafür muss jedoch der Fluch gegen den Angstgegner besiegt werden.

Das Spiel in Ried startet am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) und ist für den Tabellenachten die letzte Ausfahrt Richtung Meistergruppe. Die Innviertler verloren die jüngsten vier Duelle gegen die Austria und müssen zudem die bittere Niederlage beim GAK wegstecken. Trainer Maximilian Senft sieht sein Team in der Außenseiterrolle, will als Aufsteiger aber befreit aufspielen und die eigene Kernidee auf den Platz bringen.

Offensiv-Power durch Vertragsverlängerung

Besonderes Augenmerk liegt auf Antonio van Wyk, der seinen Vertrag in Ried vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert hat. Der 23-jährige Stürmer fordert mutiges Pressing und einen kühlen Kopf, um die Wiener Defensive zu knacken. Verzichten muss Ried allerdings auf den gesperrten Philipp Pomer, während bei der Austria Sanel Saljic mit einer Oberschenkel-Blessur ausfällt.

Austria bleibt trotz Qualifikation hungrig

Obwohl die Wiener nach dem Remis gegen den LASK bereits sicher in den Top 6 stehen, fordert Trainer Stephan Helm volle Konzentration. Er erwartet einen Gegner, der alles in die Waagschale wirft, und setzt auf die Standard-Stärke seiner Elf. Mit 15 Toren nach ruhenden Bällen ist die Austria der Spitzenreiter der Liga, dicht gefolgt von den Riedern mit 14 Treffern.