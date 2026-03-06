Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Ried
SV Ried
© Gepa

Herzschlagfinale

Ried kämpft gegen die Austria um die letzte Chance

06.03.26, 22:00
Teilen

Die SV Ried empfängt am Sonntag die Wiener Austria und klammert sich an die letzte Chance auf das obere Play-off. Dafür muss jedoch der Fluch gegen den Angstgegner besiegt werden.

Das Spiel in Ried startet am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) und ist für den Tabellenachten die letzte Ausfahrt Richtung Meistergruppe. Die Innviertler verloren die jüngsten vier Duelle gegen die Austria und müssen zudem die bittere Niederlage beim GAK wegstecken. Trainer Maximilian Senft sieht sein Team in der Außenseiterrolle, will als Aufsteiger aber befreit aufspielen und die eigene Kernidee auf den Platz bringen.

Offensiv-Power durch Vertragsverlängerung

Besonderes Augenmerk liegt auf Antonio van Wyk, der seinen Vertrag in Ried vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert hat. Der 23-jährige Stürmer fordert mutiges Pressing und einen kühlen Kopf, um die Wiener Defensive zu knacken. Verzichten muss Ried allerdings auf den gesperrten Philipp Pomer, während bei der Austria Sanel Saljic mit einer Oberschenkel-Blessur ausfällt.

Austria bleibt trotz Qualifikation hungrig

Obwohl die Wiener nach dem Remis gegen den LASK bereits sicher in den Top 6 stehen, fordert Trainer Stephan Helm volle Konzentration. Er erwartet einen Gegner, der alles in die Waagschale wirft, und setzt auf die Standard-Stärke seiner Elf. Mit 15 Toren nach ruhenden Bällen ist die Austria der Spitzenreiter der Liga, dicht gefolgt von den Riedern mit 14 Treffern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen