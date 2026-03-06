Alles zu oe24VIP
LASK
© Gepa

Gegen Ex-Klub

LASK gegen WAC: Packendes Duell um Anschluss an Bundesliga-Spitze

06.03.26, 22:00
In der Linzer Arena kommt es am Sonntag zum brisanten Duell zwischen dem LASK und dem WAC. Trainer Dietmar Kühbauer will dabei die Negativserie gegen seine ehemaligen Schützlinge beenden.

Die Partie in Linz startet am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) unter besonderen Vorzeichen, da der WAC die letzten fünf Ligaspiele gegen den LASK allesamt gewinnen konnte. Kühbauer, der im Herbst noch auf der Wolfsberger Bank saß, muss ein Zwischentief von drei sieglose Spielen überwinden. Der LASK-Coach lobte die Qualität des Gegners, will aber nach acht Siegen aus neun Partien im Frühjahr unbedingt wieder voll punkten.

WAC mit Personalsorgen nach Linz

Die zehntplatzierten Kärntner müssen beim drittplatzierten LASK auf den gesperrten Cheick Diabate und den verletzten Donis Avdijaj verzichten. Dafür kehrt Alessandro Schöpf zurück in die Mannschaft von Trainer Ismail Atalan, der den LASK als kadertechnisch stärkstes Team der Liga bezeichnete. Atalan hofft, dass die gute Bilanz der Vergangenheit seinem Team das nötige Selbstbewusstsein verleiht.

Kampf um die beste Ausgangslage

Für beide Teams geht es darum, mit möglichst vielen Punkten in die nächste Phase der Meisterschaft zu starten. Während der LASK an der Tabellenspitze dranbleiben will, benötigt der WAC jeden Zähler für die Qualifikationsgruppe. Trotz der Statistik ist Atalan kein Freund von reinen Zahlen und erwartet ein hartes Spiel gegen hochmotivierte Linzer.

