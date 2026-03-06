Alles zu oe24VIP
Rapid
Showdown für Rapid!

Rekordmeister will Leader im Meistergruppen-Finale biegen

06.03.26, 22:00
Der SK Rapid steht am Sonntag vor der schwersten Aufgabe im Kampf um die Meistergruppe. Die Hütteldorfer empfangen den Tabellenführer aus Salzburg und haben den Aufstieg noch in der eigenen Hand.

Im Allianz Stadion steigt am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) der große Kracher gegen den Leader aus Salzburg. Die Wiener dürfen sich keine Blöße geben, um den sechsten Tabellenplatz abzusichern und nicht auf Schützenhilfe aus Linz oder Graz angewiesen zu sein. Trainer Hoff Thorup setzt auf die Heimstärke, weiß aber um die Schwere der Aufgabe gegen die Bullen, die als Favorit in den Grunddurchgangs-Abschluss gehen.

Salzburg will die Tabellenführung zementieren

Die Gäste aus Salzburg reisen mit dem Selbstvertrauen des Spitzenreiters an und wollen ihren Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz behaupten. Für die Bullen geht es darum, mit einem Polster in die Punkteteilung zu gehen, während Rapid jeden Zähler für das Überleben in den Top 6 benötigt. Die Salzburger haben zudem die jüngsten Duelle in Wien dominiert, was die Ausgangslage für Grün-Weiß erschwert.

Zittern bis zum Schlusspfiff

Sollte Rapid gegen den Tabellenführer leer ausgehen, müssten sie auf Niederlagen der Konkurrenz aus Altach, Ried oder Tirol hoffen. In der Kabine der Hütteldorfer herrscht jedoch Zuversicht, dass man den Aufstieg aus eigener Kraft fixieren kann.

