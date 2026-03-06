Hütter jagt nach Platz 5 das Podest bei Val-di-Fassa-Abfahrt

Nach dem hauchdünnen Hundertstel-Krimi am Freitag brennen Österreichs Speed-Asse auf die Revanche in Val di Fassa. Cornelia Hütter und Ariane Rädler lauern nach starken Top-6-Plätzen auf das Podest.

Die Österreicherinnen greifen am Samstag (10:45/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) in der zweiten Abfahrt auf der La Volata erneut an, um die Scharte vom Freitag auszumerzen. In der ersten von zwei Weltcupabfahrten in Val di Fassa, die als Ersatzrennen für Crans Montana ausgetragen wurde, fehlten Cornelia Hütter als Fünfte nur winzige 0,34 Sekunden auf Premierensiegerin Laura Pirovano. Die Italienerin feierte vor heimischer Kulisse ihren ersten Weltcupsieg, nur eine Hundertstelsekunde vor der Deutschen Emma Aicher und Breezy Johnson aus den USA.

Hütter mit klarem Plan für Samstag

Die Steirerin Hütter zeigte sich trotz zwei kleiner Fehler mit ihrem Grundplan zufrieden. "Top fünf ist solide, aber ich will ganz vorne sein, das schmerzt schon ein bissl", gab die Fünftplatzierte offen zu. Für das Rennen am Samstag nimmt sie sich vor, die Linienfehler zu vermeiden und die Leistung zu einhundert Prozent auf die Piste zu bringen. Nur 5/100 Sekunden fehlten ihr am Freitag auf das begehrte Podest, was den Ehrgeiz für die zweite Abfahrt sichtlich anstachelt.

Rädler und Ortlieb suchen das perfekte Limit

Auch Ariane Rädler war als Sechste so nah am Stockerl dran wie selten zuvor in dieser Disziplin. Sie erkannte, dass sie die Ski unten mehr laufen lassen muss und es nicht zu perfekt angehen darf. Trainingsbeste Nina Ortlieb landete nach einem Fehler durch zu viel Innenlage auf Rang elf. Die Vorarlbergerin will den Rückschlag schnell abhaken und sich am Samstag auf das Wesentliche konzentrieren, um nicht zu viel nachzudenken.

Spannung im Kampf um die Kristallkugeln

Im Abfahrtsweltcup führt weiterhin die verletzte Lindsey Vonn, die nach ihrem Kreuzbandriss bereits wieder ein Video aus der Kraftkammer postete. Ihr Vorsprung auf die starke Emma Aicher ist jedoch auf 14 Punkte geschmolzen. Aicher ist zudem neue Zweite im Gesamtweltcup hinter Mikaela Shiffrin, die einen Vorsprung von 139 Zählern hat. Ob Shiffrin am Sonntag zum Super-G antreten wird, ist derzeit noch offen.