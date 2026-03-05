Alles zu oe24VIP
Veggie-Burger
© Getty

EU-Entscheidung

Lage spitzt sich zu: Jetzt droht das Verbot für Veggie-Burger

05.03.26, 10:21 | Aktualisiert: 05.03.26, 13:25
In der EU wird erneut über die Bezeichnung vegetarischer und veganer Produkte diskutiert. Droht jetzt das Aus für "Veggie-Burger"?

In Brüssel spitzt sich ein Streit um vegetarische Produkte zu. Die Debatte über die Bezeichnung pflanzlicher Produkte beschäftigt die EU-Politik schon seit längerer Zeit. Im Zentrum steht die Frage, ob Fleischersatzprodukte weiterhin Begriffe verwenden dürfen, die traditionell mit Fleisch verbunden sind. Dabei geht es um Bezeichnungen wie "Burger" und "Wurst". Heute, am 5. März, beraten EU-Kommission, EU-Parlament und Mitgliedstaaten erneut über mögliche neue Regeln. 

Veggie Burger
© Getty Images

Mehrheit für Verbot

Im Europäischen Parlament gibt es eine Mehrheit, die ein Verbot solcher Bezeichnungen unterstützt. Diese Abgeordneten sprechen sich dafür aus, dass Begriffe wie "Burger" nur noch für Produkte mit Fleisch verwendet werden dürfen.

bruesseleu
© Getty

Entscheidung noch offen

Die Gespräche finden im Rahmen sogenannter Trilogie-Verhandlungen statt. Dabei versuchen EU-Kommission, Europäisches Parlament und die Mitgliedstaaten, sich auf gemeinsame Gesetzesregeln zu einigen. Ob es tatsächlich neue Einschränkungen für Bezeichnungen wie "Veggie-Burger" geben wird, ist derzeit noch unklar.

