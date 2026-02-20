Aujesky greift nach seiner 1. Olympia-Medaille

Johannes Aujesky führt die österreichischen Ski Crosser am vorletzten Tag der Olympischen Spiele in das Medaillen-Rennen von Livigno. Der Niederösterreicher träumt nach langer Wartezeit von Gold.

Österreichs Ski-Cross-Hoffnung Johannes Aujesky startet am Samstag (12.00/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) in Livigno den großen Angriff auf die Medaillenränge. Der 32-jährige Niederösterreicher, der in dieser Weltcup-Saison bereits als Zweiter in Arosa auf dem Podium landete, sieht sich für den Showdown im Livigno Snow Park gerüstet. Laut Aujesky können sicher 20 der insgesamt 32 Teilnehmer eine Medaille gewinnen, wobei er sich selbst explizit zu diesem erweiterten Favoritenkreis zählt.

Endlich am Start

Für den Routinier aus Göstling geht mit diesem Start ein langgehegter Traum in Erfüllung, nachdem ihn 2018 eine Schulterverletzung stoppte und er 2022 in Peking nur als Ersatzmann zusehen durfte. Neben Aujesky schickt das ÖOC mit Adam Kappacher sowie den beiden Debütanten Christoph Danksagmüller und Nicolas Lussnig drei weitere Athleten in das Rennen. Während Kappacher bereits seine dritte Olympia-Teilnahme absolviert, geht es für die jungen Salzburger und Vorarlberger primär darum, wertvolle Erfahrungen auf der laut Kappacher top präparierten Piste zu sammeln.

Jagd auf den Dominator

Der absolute Topfavorit auf Gold kommt aus Kanada und heißt Reece Howden, der in dieser Saison bereits vier Siege feiern konnte. Aujesky gab offen zu, dass Howden in den Trainingsläufen alle ein bisserl blöd ausschauen hat lassen, bleibt aber für das Rennen optimistisch. Da es auf dem Kurs in Italien nur wenige Überholmöglichkeiten gibt, wird der Start über Erfolg oder Niederlage entscheiden.

Spannung bis zum Zielstrich

Nachdem die österreichischen Frauen am Vortag ohne Edelmetall blieben, ruhen die Hoffnungen nun auf den Männern, die ähnliche Krimis wie Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle erwarten. Kappacher, der in dieser Saison zwei Top-Ten-Ergebnisse vorweisen kann, blickt zuversichtlich auf das Rennen und verweist auf die gute Vorbereitung des gesamten Teams.

Aujesky und seine Teamkollegen sind bereit, im Kampf um die vorderen Plätze alles zu riskieren, um am vorletzten Tag der Spiele für Jubel im rot-weiß-roten Lager zu sorgen.