Bayern-Schock: Neuer-Diagnose ist da

Schock beim FC Bayern: Manuel Neuer hat sich gegen Werder Bremen doch schwerer verletzt und fällt lange aus.

Große Sorge um Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Während des 3:0-Siegs gegen Werder Bremen musste der Münchner Goalie verletzt ausgewechselt werden. Nun ist die offizielle Diagnose da.

Wie der Verein mitteilt, hat sich der 39-Jährige einen Faserriss in der linken Wade zugezogen. Über die genaue Ausfall-Dauer wollte man keine Angaben machen, es heißt nur, dass Neuer "vorerst" fehlen wird.

Geburtstag auf der Tribüne

Allerdings hatte er bereits vor einem Jahr eine ähnliche Verletzung und war dann fast zwei Monate zum Zuschauen verdammt. Am 27. März feiert der Tormann seinen 40. Geburtstag. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus. Die Bayern-Bosse wollten sich mit einer Verlängerung bis nach Saisonende Zeit lassen und den Gesundheitszustand Neuers abwarten.

Die Verletzung kommt also auch für den Bayern-Star zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Vor allem steht mit Jonas Urbig ein junger Nachfolger in den Startlöchern, der ihn nun auch in den kommenden Wochen vertreten wird.

Bereits vor dem neuerlichen Rückschlag wurde spekuliert, dass Neuer seine ruhmreiche Karriere nach der Saison beenden wird, diese Gerüchte werden nun wohl weiter angeheizt.