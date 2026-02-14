Neuer vor Karriereende: Bayern-Hammer um DFB-Goalie

Während die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern weiter unklar ist, deutet sich an, dass nächstes Jahr ein anderer DFB-Goalie das Trikot der Münchner tragen wird. Im Bundesliga-Spiel gegen Bremen wurde der 39-Jährige obendrein verletzt ausgewechselt.

Wie geht es mit Manuel Neuer nach der Saison weiter? Am 27. März wird der fünffache Welttorhüter 40 Jahre alt, im Juni läuft sein Vertrag beim FC Bayern München aus. Zuletzt wurde berichtet, dass sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters mit der Entscheidung Zeit lassen wollen und nach Saisonende beraten, wie es mit dem Kapitän weitergeht.

2011 kam Neuer mit viel Wirbel von Schalke nach München, mittlerweile zählt er zu einem der besten Torhüter aller Zeiten und wurde über die Jahre eine absolute Bayern-Legende. Umso größer sind die Fußstapfen oder Handschuhe, in die sein Nachfolger treten beziehungsweise schlüpfen muss.

In den eigenen Reihen hat man mit Jonas Urbig ein deutsches Ausnahme-Talent, der auch diese Saison vermehrt Einsatzzeit bekam. Doch die Torhüter-Position bei den Bayern ist traditionell für die ganz großen Namen reserviert. Den legendären DFB-Torhütern Toni Schumacher und Oliver Kahn folgte mit Neuer der nächste Stamm-Goalie der deutschen Nationalmannschaft.

Ende einer Ära

Doch wie geht es nun im Bayern-Tor weiter? Laut BILD-Fußballchef Christian Falk und seinem Kollegen Julian Agard dürfte Neuer seine Entscheidung bereits getroffen haben. Nachdem er auch eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft mittlerweile ausschließt, sind sich die beiden Insider sicher, dass nach der Saison die ruhmreiche Laufbahn des zwölffachen deutschen Meisters zu Ende geht.

© GEPA

Sollte das tatsächlich so sein, haben die Bayern-Bosse aber schon den nächsten DFB-Torhüter an der Angel. Urbig dürfte für die Verantwortlichen noch zu jung sein. Derzeit hütet Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann das Tor der DFB-Elf, weil Marc-Andre ter Stegen sich erneut verletzt hat. Dessen Zeit in Spanien dürfte sich auch dem Ende zuneigen.

© Getty

Nübel wartet auf Neuer

Doch für einen Wechsel nach München dürfte er den Verantwortlichen mit 33 Jahren zu alt sein. Stattdessen dürfte ein anderer DFB-Goalie in München aufschlagen. Alexander Nübel, der von den Bayern derzeit noch nach Stuttgart verliehen ist, soll nach München zurückkehren.

© Getty

Der VfB selbst hat keine Kauf-Option für den Keeper und weitere Interessenten dürfte es derzeit auch nicht geben. In München hat der 29-Jährige noch Vertrag bis 2030, wie es mit ihm im Sommer weitergeht, hängt aber weiterhin von der offenen Neuer-Entscheidung ab.