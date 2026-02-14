Paukenschlag: DFB hat Jürgen Klopp Vertrags-Angebot gemacht

Trotz seines Jobs als Fußball-Chef bei Red Bull verrät nun ein absoluter Insider, wann Jürgen Klopp auf die Trainerbank zurückkehren wird.

Seit dem Ende seiner Erfolgs-Ära beim FC Liverpool wird Jürgen Klopp immer wieder mit Top-Jobs in Verbindung gebracht. Dabei hatte er klargestellt, dass er vorerst keinen neuen Trainer-Job übernehmen will. Stattdessen konzentriert er sich voll und ganz auf seine Aufgaben bei dem österreichischen Energy-Drink-Hersteller.

Zuletzt wurde der Name Klopp immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht, ein Engagement bei Manchester United ist aufgrund der Rivalität zum FC Liverpool nahezu unvorstellbar. Dennoch dürfte der Kult-Coach derzeit noch nicht an eine Rückkehr auf die Trainerbank denken.

Nun sprach aber sein langjähriger Berater und enger Freund Mark Kosicke in einem Interview auf transfermarkt.de und verriet einige Details, was es wohl bräuchte, damit Klopp sein Comeback feiert.

Mehrere interessante Anfragen

Laut Kosicke gab es in den letzten Jahren immer wieder Anfragen mehrerer Vereine. Chelsea, ManU und auch die Verbände aus England und der USA haben bei Klopp angeklopft und sich erkundigt, ob er Interesse an dem Job hat.

Doch es hagelte Absagen ohne Ende. Auf die Frage, ob es auch konkrete Anfragen für den Posten als DFB-Bundestrainer gab, antwortet Kosicke lachend: "Vor Julian (Nagelsmann d. Red.) gab es die. Öfter." Doch das ist scheinbar noch nicht alles. Während Real Madrid scheinbar kein Thema ist, dürfte die Möglichkeit nicht vom Tisch sein, dass Klopp schon bald an der Seitenlinie der DFB-Elf steht.

Klopp fühlt sich "sehr verbunden"

Immer wieder hört man, dass Nagelsmann nach der WM im Sommer wieder einen Verein übernehmen will. Damit würde einer der begehrtesten Jobs frei werden. Kosicke stellt klar, dass sich Klopp seinem "Land sehr verbunden" fühlt.

© Getty

Doch dann die Überraschung. Wenn der DFB jetzt erneut anfragt, könnte es zum großen Klopp-Coup beim deutschen Nationalteam kommen. "Er spürt eher die Verpflichtung, dass er nicht immer Nein sagen könnte zu dem Job", erklärt Kosicke. Sollte Nagelsmann also tatsächlich wieder einen Top-Klub übernehmen, wüssten die DFB-Bosse schon, wem sie erneut ein Vertragsangebot schicken könnten, ohne eine Absage zu kassieren.