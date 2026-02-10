Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Harry Kane
© APA/AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND

Passenden Angebot

Bayern-Hammer: Kane-Abschied immer noch möglich

10.02.26, 16:25
Teilen

Der FC Bayern München will sehr gerne mit Harry Kane über 2027 hinaus verlängern. Doch nun ist ein Wechsel im Sommer 2026 wieder möglich. 

Aktuell verhandeln der FC Bayern München und Harry Kane (32) schon längst über eine Verlängerung. Bayern will ihren Star-Stürmer über 2027 hinaus behalten und Kane hat schon ein entsprechendes Signal gegeben.

Somit sollte die Verlängerung nur noch Formsache sein. Hinzu kommt auch noch, dass eine vertragliche Ausstiegsklausel Ende Jänner ausgelaufen wäre, so die bisherige Annahme.

Saudi-Arabien will Kane haben

Laut dem "kicker" wird auf der Geschäftsstelle beim Rekordmeister "getuschelt", dass interessierte Vereine bis Ende Februar Zeit hätten. Dafür müssten sie die verlangte Ausstiegsklausel, die zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegt, ziehen. Obwohl das aktuell eher weniger vorstellbar sei, können die Bayern-Verantwortlichen noch nicht komplett aufatmen.

Das Problem: Die Saudis wollen unbedingt Kane haben, so die Sportzeitschrift. Mindestens ein Klub bereitet alles für eine Verpflichtung vor und will ein "höchst lukratives Angebot" anbieten. Sie planen, Kane im kommenden Sommer oder 2027 zu holen.

Dass der Engländer tatsächlich in die Wüste wechseln will, ist durchaus fraglich. Immer wieder betont er, wie wohl er und seine Familie sich in München fühlen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen