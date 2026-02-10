Bayern-Hammer: Kane-Abschied immer noch möglich

Der FC Bayern München will sehr gerne mit Harry Kane über 2027 hinaus verlängern. Doch nun ist ein Wechsel im Sommer 2026 wieder möglich.

Aktuell verhandeln der FC Bayern München und Harry Kane (32) schon längst über eine Verlängerung. Bayern will ihren Star-Stürmer über 2027 hinaus behalten und Kane hat schon ein entsprechendes Signal gegeben.

Somit sollte die Verlängerung nur noch Formsache sein. Hinzu kommt auch noch, dass eine vertragliche Ausstiegsklausel Ende Jänner ausgelaufen wäre, so die bisherige Annahme.

Saudi-Arabien will Kane haben

Laut dem "kicker" wird auf der Geschäftsstelle beim Rekordmeister "getuschelt", dass interessierte Vereine bis Ende Februar Zeit hätten. Dafür müssten sie die verlangte Ausstiegsklausel, die zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegt, ziehen. Obwohl das aktuell eher weniger vorstellbar sei, können die Bayern-Verantwortlichen noch nicht komplett aufatmen.

Das Problem: Die Saudis wollen unbedingt Kane haben, so die Sportzeitschrift. Mindestens ein Klub bereitet alles für eine Verpflichtung vor und will ein "höchst lukratives Angebot" anbieten. Sie planen, Kane im kommenden Sommer oder 2027 zu holen.

Dass der Engländer tatsächlich in die Wüste wechseln will, ist durchaus fraglich. Immer wieder betont er, wie wohl er und seine Familie sich in München fühlen.