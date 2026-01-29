109 Meter hoher Quadrill-Tower in Linz ist fertiggewachsen

Der höchste Bürotower außerhalb von Wien ist fertiggestellt.

Linz. Am 29. Januar lud die BODNER Gruppe zur Besichtigung des vierteiligen Gebäudeensembles QUADRILL auf dem Areal der Tabakfabrik Linz ein. Anlass war die erfolgreiche Fertigstellung der umfangreichen Baumaßnahmen, die seit 2021 gelaufen sind.

„ Der Bau des QUADRILL ist erfolgreich abgeschlossen. Die Übergabe an die ersten Mieterinnen und Mieter der Büro-, Handels- und Gastronomieflächen, des Hotels sowie der Wohnungen fand kürzlich statt. Die schrittweisen Eröffnungen bringen nun nach und nach Leben in das vierteilige Gebäudeensemble “, freut sich Thomas Bodner, geschäftsführender Gesellschafter der BODNER Gruppe, der weiter ausführt: „ Der Fokus unserer Arbeit liegt nun auf der Verwertung noch verfügbarer Büroflächen im QUADRILL Tower. Der Innenausbau erfolgt bedarfsorientiert nach den Vorstellungen der zukünftigen Mieterinnen und Mieter. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen am Bau Beteiligten für ihre hervorragende Leistung bei diesem besonderen Großbauprojekt. “

Alle Gastro-, Gewerbe- und Handelsflächen sind vollständig vermietet. Auch die 175 Wohneinheiten sind größtenteils vergeben. Es sind noch freie Büroflächen im QUADRILL Tower verfügbar. Diese sind zwischen dem 10. und 25. Obergeschoß angesiedelt und bieten einen atemberaubenden Blick auf die Landeshauptstadt Linz.

Arcotel eröffnet im April

Im April 2026 eröffnet das ARCOTEL Tabakfabrik unter der Leitung der österreichischen Hotelgruppe ARCOTEL Hotels. 189 Zimmer und Suiten verbinden urbanes Design mit zeitgemäßem Komfort. Mit rund 1.000 m² Konferenzfläche auf einer Ebene entsteht eine neue Seminardimension für Linz. Kulinarisches Highlight: Q27 im 27. Stock mit Restaurant, Bar, Lounge und Sommerterrasse.

Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) betont: „Wo einst eine Fabrik stillstand, entwickelte sich ein neuer, lebendiger Stadtteil. Seit die Stadt Linz 2009 die Vision für das Areal der Tabakfabrik entwickelt hat, ist ein einzigartiges Ökosystem für Arbeit, Genuss und nun auch Leben entstanden. Mit dem QUADRILL schlagen wir ein neues Kapitel auf: Die 175 Wohnungen in den Häusern Memphis und Boston schaffen hier erstmals auch ein Zuhause und machen die Tabakfabrik zu einem vollendeten Quartier, das die Zukunft von Leben und Arbeiten in Linz neu definiert. "

Die Geschäftsführung der Tabakfabrik, Denise Halak und Markus Eidenberger, erklären: „ Das QUADRILL und die Tabakfabrik werden zusammenwachsen. Unser Erfolgsrezept ist die Kollaboration: das Voneinander- und Miteinander-Lernen, Entwickeln und Kooperieren. Wir werden die neuen Mieterinnen und Mieter aus dem QUADRILL aktiv in unsere bestehende Community einbinden und so die Synergien zwischen neuen Technologien, Start-ups und der Kreativwirtschaft weiter stärken. Gemeinsam gestalten wir hier am Areal ein Modell für die Arbeits- und Lebenswelten der Zukunft. “