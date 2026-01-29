Spatenstich: neue Ballspielhalle der HTL Hollabrunn

Die Bundesimmobiliengesellschaft errichtet im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und für die Bildungsdirektion NÖ eine neue Ballspielhalle für die HTL Hollabrunn. Heute Vormittag setzte man den feierlichen Spatenstich zu dem Bauprojekt.

Das Bundesministerium für Bildung investiert rund 10 Mio. Euro in die Errichtung der neuen Ballspielhalle. Auf dem Dach der neuen Garderoben entsteht eine begrünte Ruhezone und Treffpunkt für die gut 1200 Schülerinnen und Schüler. Im Zuge der Arbeiten wird auch die bestehende Turnhalle an geltende Normen angepasst, technisch optimiert und barrierefrei erschlossen. Die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2027 geplant.

Schwebender Baukörper

Der Entwurf des Grazer Architekturbüros pittino & ortner sieht die Errichtung eines offenen und transparenten Zubaus in direktem Anschluss an die bestehende Turnhalle vor. Architektonisches Highlight des klaren und kompakten Zubaus ist ein umlaufendes Fensterband, das für ausreichend natürliche Belichtung sorgt und der Halle eine schwebende Anmutung verleiht. Eine schützende Netzfassade im obersten Bereich des Baukörpers dient als Beschattung gegen sommerliche Überwärmung.

So soll sich die moderne Halle dann schließlich in die Umgebung eingliedern. © pittino & ortner architekturbüro ZT GmbH

Ein Wohlfühlort für Schüler und Vereine

„Die neue Ballspielhalle der HTL Hollabrunn mit begrüntem Dachgarten und dem schwebenden Zubau beeindruckt nicht nur mich als Bildungsminister, sie wird auch für über 1200 Schülerinnen und Schüler ein echter Wohlfühlort innerhalb der Bildungseinrichtung sein. Die Umsetzung des innovativen Konzepts unterstreicht, wie moderner Bildungszubau aussehen kann. Ich danke allen Beteiligten für den Einsatz und wünsche für die weitere Planung und Realisierung des Bauvorhabens viel Erfolg!“, sagt Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS). "Die Turnhallen und Turnsäle in unseren Schulen sind das Rückgrat der österreichischen Sportinfrastruktur. Hier erleben Kinder im Turnunterricht und in der Täglichen Bewegungseinheit in einem sicheren Umfeld Gemeinschaft und Freude am Sport. Und auch nach Schulschluss sind diese Räume unverzichtbare Trainingsstätten für unsere lokalen Sportvereine. Genau deshalb müssen Sport und Bildung Hand in Hand gehen. Die Schaffung einer neuen Sporthalle ist daher eine Investition in Bildung, in Begegnung – und in die Zukunft der Gemeinde“, erklärt Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ).

Durchdachtes Konzept

Auf dem Dach der neuen Garderoben der Ballspielhalle entsteht eine begrünte Ruhezone, die als Treffpunkt mit Ausblick auf das weitläufige Schulgelände dient sowie einen Einblick ins Innere der Sporthalle ermöglicht. Ein neu entstehender Hang mit Sitzstufen zum bestehenden Volleyballplatz lädt zum Verweilen ein und dient als Zuschauer-Tribüne. Ein neuer Lift sorgt für die barrierefreie Zugänglichkeit der bestehenden Turnhalle sowie die barrierefreie Anbindung des neuen, oberen Dachgartens.

Bewegung für Lernen und Arbeiten essenziell

„Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Sport und Bewegung neben den körperlichen auch die geistigen Fähigkeiten stärken. Die neue Ballspielhalle ist eine wertvolle Investition in die Bildungslandschaft Niederösterreichs. Hier finden die Schülerinnen und Schüler einen wichtigen Ausgleich zum Schulalltag“, so Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister (ÖVP). "Bewegung und Sport sind für konzentriertes Lernen und Arbeiten essenziell. Dieser besondere Zubau für die HTL Hollabrunn ist eine gelungene Kombination von Ästhetik und Funktionalität und wird den Alltag der Schülerinnen und Schüler bereichern. Die rasche Errichtungszeit und die optimierte Bauabwicklung ermöglichen zugleich einen weitgehend ungestörten Schulbetrieb", so Bernd Wiltschek, Leiter des Unternehmensbereich Schulen bei der BIG.