Über 100.000 Besucher im Botanischen Garten
20.01.26, 15:12
Auch heuer gibt es ein vielfältiges Angebot. Schulklassen kommen gratis hinein. 

Der Botanische Garten auf der Gugl ist einer der beliebtesten Erholungs- und Veranstaltungsorte in Linz. Im Vorjahr wurden mehr als 100.000 Besucher empfangen, was die große Anziehungskraft des Gartens unterstreicht.

Auf über vier Hektar präsentieren mehr als 10.000 Pflanzenarten eine eindrucksvolle Vielfalt aus Farben, Formen und Düften. Für 2026 ist erneut ein umfangreiches Jahresprogramm geplant, das Naturinteressierte, Familien, Kulturbegeisterte und Wissbegierige jeden Alters anspricht. Auch die geplante Neugestaltung des Eingangsbereichs soll den Aufenthalt weiter aufwerten. Klimastadträtin Eva Schobesberger betont den Garten als wichtigen Ort für Bildung, Begegnung und Inspiration. Der kostenlose Eintritt für Schulklassen bleibt ein zentrales Anliegen der Stadt und stärkt das Umweltbewusstsein junger Menschen nachhaltig langfristig heute.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

