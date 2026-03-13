Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Trotz Teuerung: Immer mehr Österreicher fahren mit Öffis
© Getty

Jahreskarten

Trotz Teuerung: Immer mehr Österreicher fahren mit Öffis

13.03.26, 06:07
Teilen

Die Zahl der Haushalte mit mindestens einer Öffi-Jahreskarte ist in den vergangenen fünf Jahren von 1,35 auf 1,68 Millionen gestiegen.

Außerhalb Wiens hat das Land Salzburg vor Tirol den höchsten Anteil an Jahreskarten-Haushalten. Bei den Preisen für das Bundesland-Klimaticket gibt es große Unterschiede. Am niedrigsten sind die Kosten in Salzburg (399 Euro), am höchsten in Oberösterreich (703 Euro).

Rund 40 Prozent der Haushalte besitzen zumindest eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr. Vor Einführung des Klimatickets waren es 34 Prozent und vor 15 Jahren nur 24 Prozent. Den höchsten Anteil an Haushalten mit Öffi-Jahreskarten hat Wien mit 74,5 Prozent, gefolgt von Salzburg mit 36,5 Prozent, Tirol mit 36,2 Prozent und Vorarlberg mit 33,4 Prozent. An letzter Stelle liegt Kärnten mit 18,2 Prozent.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen