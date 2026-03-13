Trotz Teuerung: Immer mehr Österreicher fahren mit Öffis

Die Zahl der Haushalte mit mindestens einer Öffi-Jahreskarte ist in den vergangenen fünf Jahren von 1,35 auf 1,68 Millionen gestiegen.

Außerhalb Wiens hat das Land Salzburg vor Tirol den höchsten Anteil an Jahreskarten-Haushalten. Bei den Preisen für das Bundesland-Klimaticket gibt es große Unterschiede. Am niedrigsten sind die Kosten in Salzburg (399 Euro), am höchsten in Oberösterreich (703 Euro).

Rund 40 Prozent der Haushalte besitzen zumindest eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr. Vor Einführung des Klimatickets waren es 34 Prozent und vor 15 Jahren nur 24 Prozent. Den höchsten Anteil an Haushalten mit Öffi-Jahreskarten hat Wien mit 74,5 Prozent, gefolgt von Salzburg mit 36,5 Prozent, Tirol mit 36,2 Prozent und Vorarlberg mit 33,4 Prozent. An letzter Stelle liegt Kärnten mit 18,2 Prozent.