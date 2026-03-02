Zu DIESEN Terminen sollten Sie Ihren Italien-Urlaub lieber streichen!

Italien ist das Sehnsuchtsziel Nummer eins der Österreicher:innen, doch wer zur falschen Zeit bucht, landet statt im „Dolce Vita“ direkt in der Urlaubs-Falle. Wir verraten, wann Sie Italien unbedingt meiden sollten und warum Sie Ihren Trip besser verschieben.

Italien ist und bleibt eines der absoluten Sehnsuchtsziele der Österreicher:innen. Doch wer den perfekten Moment für die Flucht nach „Bella Italia“ verpasst, landet statt im Liegestuhl schnell in der Urlaubs-Hölle. Damit aus dem Traumurlaub kein teures Fiasko wird, verraten wir Ihnen, wann Sie Italien besser meiden sollten.

© Getty Images

Juli & August: Die große Hitze-Falle

Wer denkt, dass der Hochsommer die ideale Reisezeit ist, irrt gewaltig. Im Juli und August klettert das Thermometer oft weit über die 30°C-Marke - besonders im Süden und im Landesinneren wird die Hitze zur unerträglichen Belastungsprobe. Die Folge: Besichtigungen werden zur Qual, und die berühmten historischen Gassen verwandeln sich in Backöfen. Zudem sind die beliebtesten Orte völlig überlaufen und die Preise für Unterkünfte schießen in astronomische Höhen.

Ferragosto-Chaos: Wenn das Land stillsteht

Rund um den 15. August (Ferragosto) herrscht in Italien Ausnahmezustand. Da die Italiener:innen zu dieser Zeit selbst Urlaub machen, sind viele Geschäfte und Restaurants abseits der Touristenpfade schlichtweg geschlossen. Was bleibt, ist ein extremes Verkehrsaufkommen: Die Autobahnen verwandeln sich in Parkplätze, während die Strände so dicht besiedelt sind, dass man kaum noch den Sand sieht. Besonders an den Sommerferien-Wochenenden droht auf den Straßen in Richtung Küste der totale Stillstand.

© Getty Images

Wann lohnt es sich wirklich?

Wenn Sie die authentische Küche und das Lebensgefühl genießen wollen, ohne in Menschenmassen unterzugehen, planen Sie Ihren Trip für das Frühjahr (April bis Juni) oder den Herbst (September bis Oktober). Zu dieser Zeit ist das Klima mild, die Städte sind entspannter und Sie haben die Chance, die Vielfalt der italienischen Gastronomie in aller Ruhe zu entdecken.