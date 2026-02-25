Auto landet im Bach: Polizist rettete Lenkerin vor Ertrinken

Das Auto kam bei Fraham, Bezirk Eferding, in einer Linkskurve von der Straße ab, überschlug sich und landete im Wasser.

Der schwere Verkehrsunfall hat sich sich in der Nacht auf Mittwoch auf der B134 Wallerner Straße ereignet. Die 25-jährige Lenkerin war gegen 23 Uhr über den Straßenrand hinausgeraten, ihr Wagen überschlug sich und landete in einem Bach. Laut Exekutive war hing die junge Frau kopfüber im Wagen, der immer weiter sank.

© laumat.at/Matthias Lauber

Das automatische eCall-Notrufsystem des Fahrzeuges löste einen Unfallalarm aus. Eine Polizeistreife entdeckte dann das im Wasser liegende Fahrzeug. Die Lenkerin konnte ihren Kopf - einer ersten Schilderung der Einsatzkräfte am Unfallort nach - kaum noch über Wasser halten. Einem Beamten gelang es schließlich, den Sicherheitsgurt durchzuschneiden und das Opfer mit letzter Kraft aus dem Auto zu ziehen und vor dem Ertrinken zu retten.

Zwischenzeitlich trafen auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt am Unfallort ein und unterstützten bei der Rettungsaktion. Die 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ebenso einer der Beamten, der sich verletzt und eine starke Unterkühlung zugezogen hatte. Ein Polizist musste nach der Rettungsaktion ebenfalls ins Klinikum gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten in weiterer Folge dann die Fahrzeugbergung durch.

Die B134 Wallerner Straße war im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde von der Feuerwehr umgeleitet.