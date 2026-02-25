Alles zu oe24VIP
Rekordjahr 2025 beschert Wien 1,5 Mrd. Euro Nächtigungsumsatz
25.02.26, 10:17
1,5 Milliarden Euro Umsatz und ein sattes Plus im Jahresvergleich setzen für Wiens Tourismus 2025 ein starkes Zeichen. Auch der erste Monat 2026 startet mit mehr Nächtigungen als im Vorjahr. Während wichtige Märkte wachsen, schwächeln andere spürbar. 

Wiens Tourismus blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Mit einem Netto-Nächtigungsumsatz von rund 1,5 Mrd. Euro wurde ein Wachstum von 6 Prozent gegenüber 2024 erzielt, wie Wien Tourismus am Mittwoch mitteilte. Auch der Start ins Jahr 2026 zeigt demnach positive Entwicklungen. Im Jänner verzeichnete Wien 1.171.000 Nächtigungen, was einem Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht.

Deutlich zugelegt hat im Jänner vor allem die Nachfrage aus den USA (plus 15 Prozent), Deutschland (plus 10 Prozent) und Österreich (plus 5 Prozent). Rückgänge gab es hingegen bei Gästen aus Spanien (minus 7 Prozent) und Frankreich (minus 4 Prozent). Die durchschnittliche Zimmerauslastung blieb mit 49 Prozent stabil. Gleichzeitig wurde das Angebot ausgeweitet: Die Zahl der verfügbaren Hotelbetten stieg um drei Prozent auf insgesamt 82.800.

