Pröll unterzeichnet beim AI Summit die KI-Deklaration

Mit der Unterzeichnung der „AI Leaders Declaration“ bekennt sich Österreich zu einem ganzheitlichen Ansatz, um Künstliche Intelligenz zum Wohle der Menschheit zu nutzen

Die Deklaration wurde im Rahmen der Indien-Reise von 18.-21. Februar beim „India AI Impact Summit 2026“ in Neu-Delhi von Staatssekretär Alexander Pröll unterzeichnet. Der Digitalisierungsstaatssekretär nahm in Vertretung des Bundeskanzlers und auf Einladung von Premierminister Narendra Modi teil. Insgesamt waren 20 Staatsoberhäupter, 50 Fachminister und 118 Länder vertreten. Ziel der Erklärung ist, durch Kooperation, Wissensaustausch und Kapazitätsaufbau gemeinsame Ambitionen in konkrete Maßnahmen umzusetzen.

Verantwortungsvoller Einsatz von KI

Hervorgehoben werden dabei freiwillige Initiativen, Plattformen und Leitprinzipien, die Innovation fördern, nationale Souveränität respektieren und den verantwortungsvollen Einsatz von KI unterstützen sollen.

Alexander Pröll am AI Summit in Indien ©BKA/Dunker

„Österreich bekräftigt beim AI Impact Summit in Indien sein klares Bekenntnis zu einer menschenzentrierten, sicheren und verantwortungsvollen Entwicklung Künstlicher Intelligenz. KI bietet große Chancen für nachhaltiges Wachstum, Innovation und gesellschaftlichen Fortschritt – zugleich erfordert sie klare Regeln und internationales Vertrauen. Als Forschungs- und Innovationsstandort sowie als Teil der Europäischen Union setzt sich Österreich für transparente Standards und eine enge globale Zusammenarbeit ein. Österreich unterstützt die Erklärung des Gipfels als wichtigen Schritt hin zu einem gemeinsamen Verständnis: Mehr Kooperation, weniger Konfrontation – für eine KI im Dienste der Menschen “, so der Staatssekretär im Zuge des Summits in Neu-Delhi.

Die Erklärung stärkt die internationale Zusammenarbeit entlang zentraler Handlungsfelder: Humankapital (Skills), Inklusion für soziale Teilhabe, sichere und vertrauenswürdige KI, Resilienz, Innovation und Effizienz, Wissenschaft, Demokratisierung von KI-Ressourcen, KI für wirtschaftliches Wachstum und Gemeinwohl.

„Ein globales Verständnis und ein umfassender Rahmen sind essentiell für die zukünftige internationale Zusammenarbeit. Die ‚Declaration‘ ist ein wichtiger Schritt hin zu abgestimmten Vorgehensweisen und gemeinsamen Initiativen bei Künstlicher Intelligenz“, betont Staatssekretär Alexander Pröll.

Ebenfalls in Neu-Delhi besuchte Alexander Pröll weitere Events zur Steuerung von KI und digitalen Infrastrukturen. Im Fokus stand unter anderem die Rolle des Staates als aktiver Gestalter von Innovationen, um den öffentlichen Nutzen von KI zu maximieren.