Wien baut 1.000 neue E-Ladestellen im Stadtgebiet

In den nächsten Jahren errichten die Stadt und Wien Energie insgesamt bis zu 1.000 neue öffentliche Ladestellen, um den weiteren Anstieg der Elektromobilität zu fördern.

Die Stadt Wien und Wien Energie drücken beim Ausbau der E-Mobilität aufs Tempo. In den nächsten Jahren entstehen bis zu 1.000 neue öffentliche Ladestellen im gesamten Stadtgebiet. Zehn zusätzliche Schnellladeparks bündeln mehrere Hochleistungsstationen an einem Standort. Damit verdoppelt sich das Angebot auf Wiens Straßen fast.

Aktuell findet sich im Schnitt alle 400 Meter eine Ladestation von Wien Energie. Mit dem weiteren Ausbau verkürzt sich die Distanz auf rund 250 Meter. Mit Stand Jänner 2026 zählt Wien rund 4.030 öffentlich zugängliche Ladepunkte, zwei Drittel davon betreibt Wien Energie.

Rückenwind für den Ausbau

"Die Errichtung der E-Ladestellen in Wien ist zusätzlich zum massiven Ausbau der Öffis und des Radwege-Angebots ein weiterer wichtiger Baustein für umweltfreundliche Mobilität in unserer Stadt", sagt Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Der Ausbau richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf. Zuerst kommen jene Grätzl an die Reihe, in denen die fußläufig erreichbare Grundversorgung noch nicht ausreicht. Danach ergänzen zusätzliche Ladepunkte stark frequentierte Standorte, damit steigende Auslastung nicht zum Problem wird. Wo immer es möglich ist, nutzt die Stadt laufende Straßenbauprojekte, um Arbeiten gebündelt und ressourcenschonend umzusetzen.

Schneller laden und dichter versorgt

Technisch rüstet Wien weiter auf. An Normalladestellen mit 11 kW dauert das Laden für rund 300 Kilometer Reichweite etwa fünfeinhalb Stunden. Schnellladestationen mit 150 kW schaffen diese Distanz in ungefähr 30 Minuten. Die neuesten Ultra Schnellladestellen mit bis zu 400 kW ermöglichen bei heutigen E Autos 300 Kilometer Reichweite in rund 15 Minuten.

Auch für Carsharing Fahrzeuge der Wiener Linien WienMobil sind eigene Ladepunkte vorgesehen. Damit soll die elektrische Mobilität in allen Bereichen weiter wachsen.

"Im Jahr 2025 gab es mehr Neuzulassungen von Elektroautos als je zuvor. Mit den 1.000 neuen öffentlichen Ladestellen schaffen wir zusammen mit der Stadt Wien eine weiterhin zukunftsfitte Ladeinfrastruktur“, sagt Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie. "Wir haben den Bedarf der Elektroautofahrer in Wien immer im Blick und bauen gezielt dort Ladestellen aus, wo sie benötigt werden", so Alma Kahler.

Laut Bundesverband Elektromobilität Österreich waren per 31.01.2026 insgesamt 46.271 E-Autos in Wien zugelassen. Die Nachfrage steigt weiter. In der kommenden Woche entscheidet der zuständige Mobilitätsausschuss über die Fortschreibung der Zusammenarbeit, danach befassen sich die Gremien von Wien Energie mit den nächsten Schritten. Wien stellt damit die Weichen für eine dichte und verlässliche Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum.