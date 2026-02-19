Dass Wien einmal eine Skihalle hatte, wissen heute nur wenige. Vor fast 100 Jahren lockte der "Schneepalast" in der Nordwestbahnhalle Besucher an. Jetzt bringt Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner die Idee einer Skihalle in oder um Wien wieder ins Gespräch.

Der Weg auf die Piste könnte für viele Wienerinnen und Wiener deutlich kürzer werden. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) bringt eine Skihalle im Großraum Wien ins Spiel. Ganz neu wäre das allerdings nicht. Schon vor fast 100 Jahren sorgte Wien mit einer Indoor-Skianlage für Aufsehen.

Die erste Indoor-Wintersportanlage der Welt in Wien. © ÖNB

1927 eröffnete in der Nordwestbahnhalle der sogenannte Schneepalast. Die Anlage galt damals als weltweit erste Skihalle. Zwei Pisten, eine Rodelbahn und sogar eine Sprungschanze standen zur Verfügung. Skikurse und Wettkämpfe lockten zahlreiche Besucher an. Das Projekt scheiterte jedoch rasch. Technische Probleme mit einer künstlichen Schneemischung sowie wirtschaftliche Schwierigkeiten führten bereits nach rund einem Jahr zur Schließung.

Skihalle 2.0

Heute steht die Idee unter völlig anderen Voraussetzungen wieder im Raum. Während Skifahren in vielen Regionen Österreichs weiterhin fest verankert ist, verliert der Sport im Osten zunehmend an Bedeutung.

"Wir sehen, dass der Zugang zum Skisport in Ballungsräumen schwieriger wird", sagt Zehetner gegenüber oe24. Genau hier könnten neue Konzepte ansetzen. "Skihallen können eine Brücke schlagen, für Wiedereinsteiger, Neugierige und besonders für Kinder."

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner macht sich für überdachte Schnee-Erlebniswelten stark, die nicht nur im Winter, sondern möglichst ganzjährig genutzt werden können. © BMWET

Für viele Familien ist Skifahren vor allem eine Frage von Budget und Organisation. Lange Anfahrten, steigende Kosten und unsichere Schneeverhältnisse sorgen dafür, dass immer öfter auf Skitage verzichtet wird.

Warum Wien selbst kaum infrage kommt

Eine Skihalle direkt in Wien gilt allerdings als schwierig. Große, zusammenhängende Flächen sind innerhalb der Stadt kaum verfügbar. Auch Fragen rund um Verkehr und Raumplanung würden ein solches Projekt kompliziert machen.

Realistischer erscheint deshalb das gut erreichbare Umland. Regionen in Niederösterreich oder im nördlichen Burgenland könnten bessere Voraussetzungen bieten. Damit das Konzept funktioniert, müsste der Standort aus Wien unkompliziert erreichbar sein. "Wenn die Menschen nicht zum Schnee kommen können, dann müssen wir den Schnee zu den Menschen bringen", so Zehetner.

Wedeln auch im Sommer

Die Idee hinter modernen Skihallen geht weit über eine klassische Piste hinaus. International entstehen zunehmend Erlebniswelten mit Gastronomie, Freizeitangeboten und Trainingsmöglichkeiten. Schnee wird dort unabhängig von Wetter und Saison angeboten.

"Begeisterung für den Skisport muss früh beginnen und möglichst einfach zugänglich sein", unterstreicht die Staatssekretärin. Besonders Kinder und Jugendliche in Städten könnten so erstmals regelmäßig mit Schnee in Kontakt kommen. Gerade für Schulen, Vereine und Nachwuchssportler würden sich neue Möglichkeiten ergeben. Erste Schwünge im Sommer oder kurze Trainingseinheiten nach der Arbeit wären ohne lange Anreise möglich.

Skihallen boomen weltweit

Internationale Beispiele zeigen, dass solche Konzepte funktionieren. Von Deutschland und den Niederlanden über China bis Saudi-Arabien sind Skihallen längst Teil moderner Freizeit- und Tourismusangebote. Weltweit gibt es derzeit rund 125 Skihallen mit echter Indoor-Piste, weitere Projekte sind in Planung.

Ski-Märchen aus 1001 Nacht: Saudi-Arabien baut ein Mega-Skigebiet. © www.neom.com

Analysen gehen davon aus, dass der globale Indoor-Ski-Markt bis 2034 ein Volumen von rund 22,3 Milliarden Dollar erreichen soll, bei einem jährlichen Wachstum von knapp 8 Prozent. "Wenn andere Länder Schnee in die Wüste bringen, sollten wir in Österreich den Mut haben, neue Wege zu gehen", sagt Zehetner.

Die weltweit größte Skihalle wurde in Shanghai eröffnet. © RETAMAL / AFP

Zwischen Vision und Realität

Noch handelt es sich um eine Idee. Fragen zu Kosten, Energieverbrauch und Akzeptanz werden entscheidend sein. Gleichzeitig könnte eine Skihalle im Wiener Umland ein Signal setzen. In Zeiten des Klimawandels, in denen natürliche Schneesicherheit immer öfter zum Unsicherheitsfaktor wird, bekommt die Diskussion eine zusätzliche Dimension.

Der Einstieg in den Skisport könnte mit einer Skihalle für viele Wienerinnen und Wiener einfacher werden als je zuvor. Und wer weiß, vielleicht kommt der nächste Marcel Hirscher oder die nächste Annemarie Moser Pröll dann aus Wien.