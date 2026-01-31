Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
skifahren ubahn
© Instagram/ david.meierr (Screenshot)

Ohne Schnee

Freeride-Star rast auf Skiern durch Wiener U-Bahn

31.01.26, 23:34
In Wien ist Skifahren sehr schwierig. Doch der Feldkircher Freerider David Meier zeigt, an einem ungewöhnlichen Ort, dass die Skier angeschnallt werden können: In der U-Bahn.

Auf seiner Instagram-Seite postet der Freerider David Meier zwei Videos von seiner Ski-Tour in der Wiener U-Bahn. Darin rast er die Rolltreppe an der U3-Station Neubaugasse hinunter.

Im ersten Video sagt der Feldkircher: "Heute fahren wir einige Treppen in Wien hinunter." Meier rast danach in voller Ski-Montur die Rolltreppen runter. Der zweite Clip beinhaltet die Aufnahmen seiner GoPro-Kamera.

Stunt-Spezialist

Das erste Posting konnte in einem Tag rund 475.000 Aufrufe verzeichnen. Ob er weitere "Pisten" erkundet hat, ist nicht bekannt. Eines ist sicher: Das Tagesticket in der Wiener U-Bahn ist günstiger als ein Skipass in den meisten Skigebieten. 

David Meier ist in den sozialen Medien bekannt für seine spektakulären Ski-Stunts. Der ehemalige Slalom-Ass rast durch schneelose Wälder oder springt über Straßen. Im November erschien sein neuer Film "Two Faces". Darin verschmelzt er seine beiden Vorlieben, Skifahren und Mountainbiken.

