Bienen und Blut: Nostradamus’ Schock-Vorhersagen für 2026

Nostradamus soll ein äußerst turbulentes Jahr vorhergesagt haben.

Die Weissagungen des im 16. Jahrhundert in Frankreich lebenden Nostradamus sind legendär. Seine prophetischen Gedichte, die aus Gruppen von je 100 zusammengefassten Vierzeilern bestehen, machten ihn bereits zu seinen Lebzeiten berühmt. Mit diesen Versen soll Nostradamus zahlreiche Ereignisse, die weit in der Zukunft lagen, vorhergesagt haben. So soll der Astrologe unter anderem Napoleon, Hitler und sogar den 11. September prophezeit haben.

Für das Jahr 2026 sagte Nostradamus einige überraschende und schockierende Ereignisse voraus:

„Der große Schwarm von Bienen wird aufsteigen…“

Ein zentraler Vers, der häufig im Zusammenhang mit 2026 genannt wird, lautet sinngemäß:

„Der große Schwarm von Bienen wird aufsteigen… bei Nacht der Hinterhalt…“

(Nostradamus, Centurie I:26 – interpretierte Übersetzung)

In diesem Bild sehen Deuter nicht etwa ein Naturphänomen, sondern ein Symbol für politische Machtakteure: Die „Bienen“ stehen für Einflussreiche, die plötzlich in Erscheinung treten oder sich reorganisieren. Manche Kommentatoren bringen dies mit Figuren wie Donald Trump oder Wladimir Putin in Verbindung, die im Jahr 2026 politische Erfolge oder neue strategische Allianzen erzielen könnten.

Blutiges Kriegsfinale

Ein weiteres Motiv betrifft Blut und den Schluss eines lang andauernden Krieges. Nostradamus erwähnt in einem Vers einen langen Kampf, der über Jahrzehnte anhalten soll. In Kombination mit einem anderen Gedicht, das in späteren Jahrhunderten mit dem Jahr 1999 verknüpft wurde, ziehen manche Interpretationen eine Zeitspanne, die bis 2026 reicht. Einige Deuter sehen darin das blutige Finale bestehender Konflikte, andere geben eine hoffnungsvollere Lesart: eventuell das Ende des Kriegs in der Ukraine oder anderer langwieriger Auseinandersetzungen.

Feuer vom Himmel und „brennende Sterne“

Nostradamus’ Texte enthalten auch Bilder von Leid und kosmischen Phänomenen:

Ein Feuer, das mehrere Nächte vom Himmel fällt… ein „brennender Stern“, der sieben Tage lang leuchtet.

Solche Bilder werden unterschiedlich interpretiert: Einige sehen darin Anspielungen auf ein astronomisches Ereignis wie einen Kometen oder Meteoriten, andere deuten es als allgemeines Omen, das Unruhe und Verwerfungen auf der Erde ankündigt.

Machtverschiebung: Westen verliert, Osten gewinnt

Ein weiterer häufig zitierter Satz ist:

„Drei Feuer erheben sich von den östlichen Seiten,

während der Westen leise sein Licht verliert.“

Dies wird von manchen als Symbol für eine Verlagerung globaler Macht zugunsten des Ostens gedeutet – mit einem gleichzeitigen Abstieg westlicher Dominanz oder Einflusskraft im Jahr 2026.

Der „Mars“ und Kriegssymbole

In einigen Quatrains taucht der Begriff „Mars“ auf – nicht nur als Himmelskörper, sondern als Symbol für Krieg und Gewalt:

„Wenn Mars seinen Pfad unter den Sternen regiert,

wird menschliches Blut das Heiligtum besprenkeln.“

Anhänger interpretieren solche Passagen als Hinweise darauf, dass militärische Konflikte oder gewalttätige Auseinandersetzungen im Jahr 2026 besonders präsent sein könnten – sei es symbolisch oder real.



Trotz der teils düsteren Vorzeichen endet die überlieferte Deutung mancher Verse nicht ohne positiven Ausblick:

„Schatten werden fallen, aber der Mann des Lichts wird sich erheben.“

Dieses Bild wird von manchen als Zeichen dafür gesehen, dass nach Krisen und Prüfungen ein Führer, ein Hoffnungsträger oder eine Phase der Erneuerung folgen könnte – wenn auch die genaue Bedeutung offen bleibt.



Zahlreiche Prophezeiungen

Die Prophezeiung ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Die Weissagungen Nostradamus‘ sind niemals eindeutig und bedürfen viel Interpretation. Meist konnte erst im Nachhinein eine Vorhersage einem bestimmten Ereignis zugeordnet werden. Zahlreiche Prophezeiungen sind niemals eingetreten.