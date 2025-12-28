Naturkatastrophen & Aliens: Baba Wangas Schock-Prognose für 2026

Die bulgarische Seherin Baba Wanga soll zahlreiche weltbewegende Ereignisse vorhergesagt haben. Auch für das Jahr 2026 werden ihr mehrere düstere Prophezeiungen zugeschrieben – von Naturkatastrophen bis hin zu Gefahren durch Künstliche Intelligenz.

Baba Wanga, mit bürgerlichem Namen Vangeliya Pandeva Gushterova (1911–1996), erlangte internationale Bekanntheit durch Prophezeiungen, die sich später als zutreffend erwiesen. Ihr werden unter anderem Vorhersagen zum Zerfall der Sowjetunion, zu den Terroranschlägen vom 11. September, zur Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, zur Covid-19-Pandemie sowie zum Tod von Prinzessin Diana zugeschrieben.

Kommen jetzt die Aliens?

Auch für das Jahr 2026 soll Baba Wanga mehrere Vorahnungen gehabt haben. Medien wie Sky History und das Portal Faktastisch berichten, dass sie für dieses Jahr einen möglichen Erstkontakt der Menschheit mit außerirdischem Leben prophezeit habe. Einige Berichte bringen diese Vorhersage mit dem im Juni entdeckten Himmelsobjekt 3I/ATLAS in Verbindung, andere mit Plänen der NASA, in den kommenden Jahren Proben vom Mars zur Erde zu bringen.

Naturkatastrophen

Darüber hinaus sagte Baba Wanga für 2026 weitere schwere Naturkatastrophen voraus. Vulkanausbrüche, Erdbeben und extreme Wetterereignisse sollen laut den Berichten acht bis zehn Prozent der Erdoberfläche betreffen. Naturkatastrophen spielten in ihren Vorhersagen regelmäßig eine Rolle. Für 2025 soll sie laut dem Portal Kosmo verheerende Feuer angekündigt haben, die tausende Menschen betreffen würden.

Sogar die KI erkannte Baba Wanga

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer angeblichen Prophezeiungen betrifft die Künstliche Intelligenz. Für 2026 soll diese laut Baba Wanga nicht mehr nur ein nützliches Werkzeug sein, sondern zur Ursache neuer Probleme werden. Faktastisch zufolge könnte KI die Weltpolitik beeinflussen, während Sky History vor Arbeitsplatzverlusten und ethischen Herausforderungen warnt. Auch Experten äußern seit Jahren Bedenken hinsichtlich der rasanten Entwicklung. KI-Experte Jonas Andrulis sagte 2023: „Das Interessante an KI ist, dass es keine Grenze nach oben gibt. Die Intelligenz wird nicht da aufhören, wo menschliche Kompetenz aufhört, sondern darüber hinausgehen können.“