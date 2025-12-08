Nostradamus schockt mit düsterer Prognose für 2026

Der französische Astrologe Nostradamus soll für 2026 politische Umwälzungen, neue Konflikte zwischen Ost und West und eine Phase großer Unsicherheit vorhergesagt haben.

Michel de Nostredame, besser bekannt als Nostradamus, gilt für viele Anhänger als Visionär großer Weltereignisse. In seinem Werk Les Propheties aus dem Jahr 1555 beschrieb er 942 Vorhersagen, verfasst in rätselhaften Versen aus Altfranzösisch und lateinischen Fragmenten. Fans des Philosophen glauben nun, dass die 26. Vierzeilergruppe des Textes auf das Jahr 2026 deutet – trotz fehlender Jahreszahlen.

"Der große Schwarm von Bienen..."

Ein Vers aus I:26 lautet: „Der große Schwarm von Bienen wird aufsteigen… bei Nacht der Hinterhalt…“. Statt echter Insekten deuten viele die „Bienen“ als Symbol politischer Macht – möglicherweise für Figuren wie Donald Trump oder Wladimir Putin, denen im kommenden Jahr Siege zugetraut werden. Auch überraschende, neue Bündnisse seien möglich.

Krieg zwischen Ost und West

Mehrere Verse werden zudem als Warnung vor einem erneuten Konflikt zwischen Ost und West gelesen. Dazu zählt die Zeile: „Sieben Monate großer Krieg, Menschen tot durch das Böse / Rouen, Evreux der König wird nicht scheitern.“ Viele sehen darin Hinweise auf zwei „stur“ agierende Staatschefs, deren Politik unnachgiebig erscheint.

Ein weiterer Vers verheißt: „Wenn Mars seinen Weg unter den Sternen regiert, wird menschliches Blut das Heiligtum besprengen. Drei Feuer steigen aus dem Osten, während der Westen sein Licht schweigend verliert.“ Da Mars als Kriegsgott gilt, deuten Anhänger dies als erneute Phase globaler Konflikte sowie als mögliches Zerwürfnis zwischen West- und Oststaaten – sei es wirtschaftlich, geopolitisch oder im Kontext technologischer Entwicklungen. Manche sehen darin Bezüge zum Aufstieg von KI in asiatischen Staaten und den wirtschaftlichen Herausforderungen Europas.

Nostradamus' Deutung für 2026 auch mit Hoffnungs-Botschaft

Trotz der alarmierenden Prophezeiungen endet Nostradamus’ Deutung für 2026 mit einer positiven Passage: „Schatten werden fallen, aber der Mann des Lichts wird aufsteigen. Und die Sterne werden jene führen, die nach innen schauen.“ Demnach könnte nach Krieg und Krise eine Phase der Erneuerung folgen – möglicherweise mit einem neuen Führungsstil oder einem stärkeren Fokus auf menschliche Verbindung.