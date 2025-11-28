Alles zu oe24VIP
Bushido und Anna Maria
© Getty

Liebes-Aus

Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi verkünden Trennung

28.11.25, 12:09
Die Frau des Rappers hat das Beziehungs-Aus auf Instagram verkündet. Ihre Fans sind geschockt. 

Diese Trennung schockt die Fans: Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben ihre Beziehung vorerst beendet. Das verkündet Ferchichi überraschend auf Instagram: „Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen“, schreibt Anna-Maria Ferchichi in ihrer Story. Und weiter: „Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern.“

Mehr lesen: 

Fans sahen das Paar als Vorbild

Über ihre Beziehung zu Bushido schreibt sie: „Viele von euch sehen uns als Vorzeigepaar und idealisieren unsere Geschichte. Aber selbst ein Haus, das von außen perfekt wirkt, kann mit der Zeit kleine Risse bekommen. Wir wachsen gerade hinein in diese neue Realität und nehmen uns die Zeit, die wir brauchen.“ 

 


 

Sieben gemeinsame Kinder

Ferchichi und Rapper Bushido sind seit 2012 miteinander verheiratet und Eltern von sieben Kindern. Neben ihrem Familienleben arbeiten sie auch beruflich zusammen, unter anderem in verschiedenen Reality-Formaten. Zuletzt wurde öffentlich, dass Bushido seinen Wohnsitz in Dubai aufgeben und künftig nach München übersiedeln möchte.

