Bernhard Paul hat sein Lebenswerk an die Kinder abgegeben.

Hier findet ein Generationenwechsel statt: Im Circus Roncalli haben die Kinder von Gründer Bernhard Paul nun das Sagen.

Nicht radikal

Tochter Vivien Paul (36) hat von der Manege hinter die Kulissen gewechselt, ist nun für die zukünftige Ausrichtung des Zirkus verantwortlich. Sie ist für Pressegespräche da, stellt das Programm vor. Doch im Gespräch mit der Bild sagt sie, dass alles sanft vonstatten gehen, keine radikalen Neuerungen passieren: "„Die Essenz bleibt“, so Vivien Paul. „Aber wir entwickeln weiter, öffnen Räume, schaffen neue Bilder.“

Neue Generation

Doch Vivien betont, dass Bernhard Paul wohl immer präsent sein werde: "Ganz rausgehen wird er wohl nie." Doch sie und ihre Geschwister stehen für eine neue Generation - Schwester Lili tritt als Artistin auf, arbeitet als Model, Bruder Adrian führt Regie im Apollo-Theater - zusammen bilden sie aber das Supervisory-Board. Denn eine Person alleine könne nie diesen großen Betrieb führen, so Vivien.

Freude schenken

Was immer bleiben soll, ist die Faszination der Shows: "Die Welt ist laut, kompliziert. Bei uns können Menschen zwei Stunden abschalten. Freude zu schenken, ist wichtig. Vielleicht wichtiger denn je.“