Enthüllt: IHN traf Lili Paul-Roncalli vor der "Cagliostro"-Premiere

Die schöne Akrobatin kam alleine zur Premiere von "Cagliostro", daher gab es viele Spekulationen rund um die Beziehung mit Dominic Thiem.

Strahlend, aber allein erschien Lili Paul-Roncalli zur Welt-Uraufführung von Cagliostro am Wiener Heumarkt. Auf der Gästeliste stand zwar auch ihr Freund Dominic Thiem, doch gesichtet wurde der ehemalige Tennisstar nirgends. Auf Nachfrage von oe24 erklärte die schöne Zirkusartistin: „Nein, Dominic kommt heute nicht.“ Er werde sich die Show aber „bestimmt wieder zu einem späteren Zeitpunkt ohne Öffentlichkeit“ ansehen.

Dass die Beziehung darunter leidet, darf man jedoch getrost ausschließen. oe24 erfuhr, dass Lili und Dominic am Tag der Premiere noch gemeinsam beim Frühstück gesehen wurden. Sorgen um das Paar sind also unbegründet – die beiden führen bewusst eine sehr private Beziehung, die fernab der roten Teppiche stattfindet.





"Ich habe gerade sehr viele Projekte"

Tatsächlich liegt Lilis Fokus derzeit ohnehin stark auf ihrer Arbeit. „Ich habe gerade sehr viele Projekte, die alle im Zusammenhang mit unserem 50-jährigen Jubiläum Roncalli nächstes Jahr stehen“, verriet sie. Details wollte sie noch nicht preisgeben, versprach jedoch: „Man darf schon gespannt sein, was da kommt.“

Auch wenn die 27-Jährige an diesem Abend ohne Dominic über den roten Teppich schritt, zeigte sie sich bestens gelaunt. Ein Auftritt, der beweist: An Schlagzeilen über ihr Liebesleben hat Lili Paul-Roncalli keinen Bedarf – sie lebt ihre Beziehung lieber abseits der Öffentlichkeit.