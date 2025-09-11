Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Thiem und Roncalli
© Getty Images

Society tuschelt

Lili Paul-Roncalli wieder solo unterwegs – wo ist Dominic Thiem?

11.09.25, 08:56
Teilen

Obwohl Dominic Thiem auf der Gästeliste der Weltpremiere von "Cagliostro" stand, schwänzte er wieder einmal den gemeinsamen Auftritt mit seiner Freundin Lili Paul-Roncalli - das sagt sie im Gespräch mit oe24.

Glamourös, elegant, aber allein: Zur Welt-Uraufführung von Cagliostro am Wiener Heumarkt erschien Lili Paul-Roncalli erneut ohne ihren Freund Dominic Thiem. Dabei war der Tennisstar laut Gästeliste angekündigt – gesichtet wurde er allerdings nicht. Auf Nachfrage erklärte die schöne Zirkusartistin knapp: „Nein, Dominic kommt heute nicht.“ Er werde sich die Show aber „bestimmt wieder zu einem späteren Zeitpunkt“ anschauen - ganz ohne Öffentlichkeit.

Mehr lesen:

Schon länger sorgt die Zurückhaltung des Paares für Gesprächsstoff. Das letzte gemeinsame Foto bei einem Society-Event liegt über zwei Jahre zurück. Ganz bewusst halten Lili und Dominic ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus – und liefern damit immer wieder Nährboden für Spekulationen. So wurde bei der Operetten-Premiere getuschelt, eine bekannte Promi-Dame meinte gar: „Dominic Thiem ist ein Ghost-Boyfriend – er existiert gar nicht.“

Lili Paul mit Papa Bernhard

Lili Paul mit Papa Bernhard 

© Tischler

Unbeirrt mit Blick nach vorne

Lili selbst lässt sich von solchen Kommentaren nicht beirren. Sie hat derzeit ohnehin andere Prioritäten: „Ich habe gerade sehr viele Projekte, die alle im Zusammenhang mit unserem 50-jährigen Jubiläum Roncalli nächstes Jahr stehen“, verrät sie. Konkretes bleibt noch geheim, doch sie macht neugierig: „Man darf schon gespannt sein, was da kommt.“

 


 

Eines scheint jedenfalls festzustehen: Während Dominic Thiem lieber im Hintergrund bleibt, setzt Lili Paul-Roncalli ihren Weg im Rampenlicht unbeirrt fort – auch alleine überstrahlt sie auf dem roten Teppich alle.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Wiener Society stürmt "Cagliostro"-Premiere

  • Lidia Baich mit ihren Kids 1/15
    Tara mit neuer Liebe Dennis
  • Lidia Baich mit ihren Kids 2/15
    Petra Wrabetz und Leona König
  • Lidia Baich mit ihren Kids 3/15
    Ines und Fadi Merza mit Sohn Michel
  • Lidia Baich mit ihren Kids 4/15
    Agnes Husslein und Elisabeth Gürtler
  • Lidia Baich mit ihren Kids 5/15
    Dompfarrer Toni Faber
  • Lidia Baich mit ihren Kids 6/15
    Thomas Brezina mit Ehemann Ivo
  • Lidia Baich mit ihren Kids 7/15
    Jürgen Maurer und Maria Köstlinger
  • Lidia Baich mit ihren Kids 8/15
    Vera Russwurm und Alfons Haider
  • Lidia Baich mit ihren Kids 9/15
    Ramesh Nair und Werner Sobotka
  • Lidia Baich mit ihren Kids 10/15
    Danilo Campisi mit Sohn und Verlobter Corinna Kamper
  • Lidia Baich mit ihren Kids 11/15
    Agnes und Peter Husslein
  • Lidia Baich mit ihren Kids 12/15
    Simone Lugner und Christopher Dengg
  • Lidia Baich mit ihren Kids 13/15
    Lili Paul mit Papa Bernhard
  • Lidia Baich mit ihren Kids 14/15
    Andrea Händler mit ihrem Franz
  • Lidia Baich mit ihren Kids 15/15
    Lidia Baich mit ihren Kids

© Tischler

Tara mit neuer Liebe Dennis 

© Tischler

Petra Wrabetz und Leona König

© Tischler

Ines und Fadi Merza mit Sohn Michel 

© Tischler

Agnes Husslein und Elisabeth Gürtler 

© Tischler

Dompfarrer Toni Faber 

© Tischler

Thomas Brezina mit Ehemann Ivo.

© Tischler

Jürgen Maurer und Maria Köstlinger 

© Tischler

Vera Russwurm und Alfons Haider 

© Tischler

Ramesh Nair und Werner Sobotka 

© Tischler

Danilo Campisi mit Sohn und Verlobter Corinna Kamper 

© Tischler

Agnes und Peter Husslein 

© Tischler

Simone Lugner und Christopher Dengg 

© Tischler

Lili Paul mit Papa Bernhard 

© Tischler

Andrea Händler mit ihrem Franz 

© Tischler

Lidia Baich mit ihren Kids 

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden