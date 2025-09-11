Lili Paul-Roncalli wieder solo unterwegs – wo ist Dominic Thiem?

Obwohl Dominic Thiem auf der Gästeliste der Weltpremiere von "Cagliostro" stand, schwänzte er wieder einmal den gemeinsamen Auftritt mit seiner Freundin Lili Paul-Roncalli - das sagt sie im Gespräch mit oe24.

Glamourös, elegant, aber allein: Zur Welt-Uraufführung von Cagliostro am Wiener Heumarkt erschien Lili Paul-Roncalli erneut ohne ihren Freund Dominic Thiem. Dabei war der Tennisstar laut Gästeliste angekündigt – gesichtet wurde er allerdings nicht. Auf Nachfrage erklärte die schöne Zirkusartistin knapp: „Nein, Dominic kommt heute nicht.“ Er werde sich die Show aber „bestimmt wieder zu einem späteren Zeitpunkt“ anschauen - ganz ohne Öffentlichkeit.

Schon länger sorgt die Zurückhaltung des Paares für Gesprächsstoff. Das letzte gemeinsame Foto bei einem Society-Event liegt über zwei Jahre zurück. Ganz bewusst halten Lili und Dominic ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus – und liefern damit immer wieder Nährboden für Spekulationen. So wurde bei der Operetten-Premiere getuschelt, eine bekannte Promi-Dame meinte gar: „Dominic Thiem ist ein Ghost-Boyfriend – er existiert gar nicht.“

Lili Paul mit Papa Bernhard © Tischler

Unbeirrt mit Blick nach vorne

Lili selbst lässt sich von solchen Kommentaren nicht beirren. Sie hat derzeit ohnehin andere Prioritäten: „Ich habe gerade sehr viele Projekte, die alle im Zusammenhang mit unserem 50-jährigen Jubiläum Roncalli nächstes Jahr stehen“, verrät sie. Konkretes bleibt noch geheim, doch sie macht neugierig: „Man darf schon gespannt sein, was da kommt.“





Eines scheint jedenfalls festzustehen: Während Dominic Thiem lieber im Hintergrund bleibt, setzt Lili Paul-Roncalli ihren Weg im Rampenlicht unbeirrt fort – auch alleine überstrahlt sie auf dem roten Teppich alle.