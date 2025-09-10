Gefeierte Cagliostro-Weltpremiere mit hoher VIP-Dichte

Bernhard Paul zeigte einmal mehr seine beiden schönen Töchter Lili und Vivian, Simone Lugner freute sich auf einen Abend mit Freunden. Die Uraufführung von "Cagliostro" sorgte für Staunen.

Die Uraufführung von „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“ wurde mit großem Andrang gefeiert. Die außergewöhnliche Produktion im Circus-Theater Roncalli gilt als Herzstück des Jubiläumsjahres Johann Strauss 2025 Wien – und vereint Theater, Pop und Zirkuskunst zu einem spektakulären Gesamterlebnis für Jung und Alt.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Brezina-Geschichte im Zirkuszelt

Die Geschichte stammt von Erfolgsautor Thomas Brezina, der sich von der 150 Jahre alten Operette „Cagliostro in Wien“ inspirieren ließ. Er verlegte die Handlung in die poetische Welt des Zirkus – mit Themen wie Täuschung, Mut, Liebe und Staunen. Für die musikalische Umsetzung sorgte Johnny Bertl, der die bekannten Strauss-Melodien neu arrangierte und in ein zeitgemäßes Klangbild überführte.

Stars auf der Bühne und in der Manege

In der Titelrolle brilliert Thomas Borchert als charismatischer Cagliostro. An seiner Seite: Eva Maria Marold als Zirkusdirektorin Madame Sophie, Josef Ellers als Severin, Sophia Gorgi als Emilia, Katharina Gorgi als Lady Laurenza sowie Andreas Lichtenberger als Herr Gustav.

© Andreas Tischler

Für spektakuläre Momente sorgen internationale Roncalli-Acts – vom Todesrad des Duos Vanegas über Cyr Wheel, Jonglage und Luftakrobatik bis hin zur Sprungartistik der Orlov-Show.

Society feiert mit

Wiener Society stürmt "Cagliostro"-Premiere 1/15

2/15

3/15

4/15

5/15

6/15

7/15

8/15

9/15

10/15

11/15

12/15

13/15

14/15

15/15 © Tischler Tara mit neuer Liebe Dennis © Tischler Petra Wrabetz und Leona König © Tischler Ines und Fadi Merza mit Sohn Michel © Tischler Agnes Husslein und Elisabeth Gürtler © Tischler Dompfarrer Toni Faber © Tischler Thomas Brezina mit Ehemann Ivo. © Tischler Jürgen Maurer und Maria Köstlinger © Tischler Vera Russwurm und Alfons Haider © Tischler Ramesh Nair und Werner Sobotka © Tischler Danilo Campisi mit Sohn und Verlobter Corinna Kamper © Tischler Agnes und Peter Husslein © Tischler Simone Lugner und Christopher Dengg © Tischler Lili Paul mit Papa Bernhard © Tischler Andrea Händler mit ihrem Franz © Tischler Lidia Baich mit ihren Kids

Auch die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Unter den Premierengästen waren unter anderem Roncalli-Chef Bernhard Paul mit seinen Töchtern Lili und Vivian, Lidia Baich, Alfons Haider, Agnes Husslein, Elisabeth Gürtler, Arabella Kiesbauer,, Corinna Kamper und Danilo Campisi, Fadi Merza, Vera Russwurm, Toni Faber, Andrea Händler, Ramesh Nair, Tara Tabitha und viele mehr. Einzig Lili Pauls Freund, Tennis-As Dominic Thiem glänzte einmal mehr durch Abwesenheit...

Spielzeit bis Ende September

Cagliostro läuft noch bis 28. September im Circus-Theater Roncalli am Heumarkt – ein Musikspektakel, das Johann Strauss in völlig neuem Licht zeigt und bereits jetzt als Höhepunkt des Strauss-Jahres gilt.