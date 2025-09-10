Gefeierte Cagliostro-Weltpremiere mit hoher VIP-Dichte

Bernhard Paul zeigte einmal mehr seine beiden schönen Töchter Lili und Vivian, Simone Lugner freute sich auf einen Abend mit Freunden. Die Uraufführung von "Cagliostro" sorgte für Staunen.
Die Uraufführung von „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“ wurde mit großem Andrang gefeiert. Die außergewöhnliche Produktion im Circus-Theater Roncalli gilt als Herzstück des Jubiläumsjahres Johann Strauss 2025 Wien – und vereint Theater, Pop und Zirkuskunst zu einem spektakulären Gesamterlebnis für Jung und Alt.
Brezina-Geschichte im Zirkuszelt
Die Geschichte stammt von Erfolgsautor Thomas Brezina, der sich von der 150 Jahre alten Operette „Cagliostro in Wien“ inspirieren ließ. Er verlegte die Handlung in die poetische Welt des Zirkus – mit Themen wie Täuschung, Mut, Liebe und Staunen. Für die musikalische Umsetzung sorgte Johnny Bertl, der die bekannten Strauss-Melodien neu arrangierte und in ein zeitgemäßes Klangbild überführte.
Stars auf der Bühne und in der Manege
In der Titelrolle brilliert Thomas Borchert als charismatischer Cagliostro. An seiner Seite: Eva Maria Marold als Zirkusdirektorin Madame Sophie, Josef Ellers als Severin, Sophia Gorgi als Emilia, Katharina Gorgi als Lady Laurenza sowie Andreas Lichtenberger als Herr Gustav.
Für spektakuläre Momente sorgen internationale Roncalli-Acts – vom Todesrad des Duos Vanegas über Cyr Wheel, Jonglage und Luftakrobatik bis hin zur Sprungartistik der Orlov-Show.
Society feiert mit
Wiener Society stürmt "Cagliostro"-Premiere
© Tischler
Tara mit neuer Liebe Dennis
© Tischler
Petra Wrabetz und Leona König
© Tischler
Ines und Fadi Merza mit Sohn Michel
© Tischler
Agnes Husslein und Elisabeth Gürtler
© Tischler
Dompfarrer Toni Faber
© Tischler
Thomas Brezina mit Ehemann Ivo.
© Tischler
Jürgen Maurer und Maria Köstlinger
© Tischler
Vera Russwurm und Alfons Haider
© Tischler
Ramesh Nair und Werner Sobotka
© Tischler
Danilo Campisi mit Sohn und Verlobter Corinna Kamper
© Tischler
Agnes und Peter Husslein
© Tischler
Simone Lugner und Christopher Dengg
© Tischler
Lili Paul mit Papa Bernhard
© Tischler
Andrea Händler mit ihrem Franz
© Tischler
Lidia Baich mit ihren Kids
Auch die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Unter den Premierengästen waren unter anderem Roncalli-Chef Bernhard Paul mit seinen Töchtern Lili und Vivian, Lidia Baich, Alfons Haider, Agnes Husslein, Elisabeth Gürtler, Arabella Kiesbauer,, Corinna Kamper und Danilo Campisi, Fadi Merza, Vera Russwurm, Toni Faber, Andrea Händler, Ramesh Nair, Tara Tabitha und viele mehr. Einzig Lili Pauls Freund, Tennis-As Dominic Thiem glänzte einmal mehr durch Abwesenheit...
Spielzeit bis Ende September
Cagliostro läuft noch bis 28. September im Circus-Theater Roncalli am Heumarkt – ein Musikspektakel, das Johann Strauss in völlig neuem Licht zeigt und bereits jetzt als Höhepunkt des Strauss-Jahres gilt.