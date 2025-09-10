Alles zu oe24VIP
Kopie von Lili Paul mit Papa Bernhard
© Tischler

Roncalli-Show

Gefeierte Cagliostro-Weltpremiere mit hoher VIP-Dichte

10.09.25, 19:45
Teilen

Bernhard Paul zeigte einmal mehr seine beiden schönen Töchter Lili und Vivian, Simone Lugner freute sich auf einen Abend mit Freunden. Die Uraufführung von "Cagliostro" sorgte für Staunen. 

Die Uraufführung von „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“ wurde mit großem Andrang gefeiert. Die außergewöhnliche Produktion im Circus-Theater Roncalli gilt als Herzstück des Jubiläumsjahres Johann Strauss 2025 Wien – und vereint Theater, Pop und Zirkuskunst zu einem spektakulären Gesamterlebnis für Jung und Alt.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Brezina-Geschichte im Zirkuszelt

Die Geschichte stammt von Erfolgsautor Thomas Brezina, der sich von der 150 Jahre alten Operette „Cagliostro in Wien“ inspirieren ließ. Er verlegte die Handlung in die poetische Welt des Zirkus – mit Themen wie Täuschung, Mut, Liebe und Staunen. Für die musikalische Umsetzung sorgte Johnny Bertl, der die bekannten Strauss-Melodien neu arrangierte und in ein zeitgemäßes Klangbild überführte.

Stars auf der Bühne und in der Manege

In der Titelrolle brilliert Thomas Borchert als charismatischer Cagliostro. An seiner Seite: Eva Maria Marold als Zirkusdirektorin Madame Sophie, Josef Ellers als Severin, Sophia Gorgi als Emilia, Katharina Gorgi als Lady Laurenza sowie Andreas Lichtenberger als Herr Gustav.

© Andreas Tischler

Für spektakuläre Momente sorgen internationale Roncalli-Acts – vom Todesrad des Duos Vanegas über Cyr Wheel, Jonglage und Luftakrobatik bis hin zur Sprungartistik der Orlov-Show.

Society feiert mit

© Tischler

Tara mit neuer Liebe Dennis 

© Tischler

Petra Wrabetz und Leona König

© Tischler

Ines und Fadi Merza mit Sohn Michel 

© Tischler

Agnes Husslein und Elisabeth Gürtler 

© Tischler

Dompfarrer Toni Faber 

© Tischler

Thomas Brezina mit Ehemann Ivo.

© Tischler

Jürgen Maurer und Maria Köstlinger 

© Tischler

Vera Russwurm und Alfons Haider 

© Tischler

Ramesh Nair und Werner Sobotka 

© Tischler

Danilo Campisi mit Sohn und Verlobter Corinna Kamper 

© Tischler

Agnes und Peter Husslein 

© Tischler

Simone Lugner und Christopher Dengg 

© Tischler

Lili Paul mit Papa Bernhard 

© Tischler

Andrea Händler mit ihrem Franz 

© Tischler

Lidia Baich mit ihren Kids 

Auch die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Unter den Premierengästen waren unter anderem Roncalli-Chef Bernhard Paul mit seinen Töchtern Lili und Vivian, Lidia Baich, Alfons Haider, Agnes Husslein, Elisabeth Gürtler, Arabella Kiesbauer,, Corinna Kamper und Danilo Campisi, Fadi Merza, Vera Russwurm, Toni Faber, Andrea Händler, Ramesh Nair, Tara Tabitha und viele mehr. Einzig Lili Pauls Freund, Tennis-As Dominic Thiem glänzte einmal mehr durch Abwesenheit...

Spielzeit bis Ende September

Cagliostro läuft noch bis 28. September im Circus-Theater Roncalli am Heumarkt – ein Musikspektakel, das Johann Strauss in völlig neuem Licht zeigt und bereits jetzt als Höhepunkt des Strauss-Jahres gilt.

