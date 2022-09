Hände von Charles III. sind geschwollen

Auf Fotos fällt auf: König Charles III. hat stark geschwollene, bläuliche Finger.

Alaleh Fadai vom "gesund&fit"-Magazin fragte bei Chirurg Dr. Veith Moser nach den Ursachen für diese Schwellungen: "Für mich schaut das so aus, als wären das Wassereinlagerungen.

Das gibt es durch Herzoder Nierenkrankheiten", so Moser. Britische Medien spekulieren über Arthritis oder Arthrose: "Bei ihm könnte es eine Kombination von mehreren Gründen sein", so Moser: "Im ungünstigsten Fall hat er Stoffwechsel-Probleme, leidet an Diabetes und hat auch noch ein Herzleiden."