Royals fahren auf Wien & Graz ab

Morgen kommt das niederländische Königspaar. Es bleibt drei Tage, fährt bei uns auch mit dem Zug.

Visite. Am Freitag knipsten König Willem-Alexander und Königin Máxima in Den Haag ihr jährliches Sommerfoto. Das Winter-Bild, das traditionell in Lech am Arlberg gefertigt wird, fiel heuer wegen der Corona-Regeln aus. Trotzdem wird das nächste Foto in Österreich aufgenommen: Schon morgen jettet das niederländische Königspaar nämlich nach Wien. Um 11.30 Uhr wird es im inneren Burghof von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer empfangen.

Programm. Der Auftakt eines dreitägigen Staatsbesuchs, bei dem u. a. die Baustelle des Parlaments, die Nationalbibliothek und das Konzert des niederländischen Kammerchores besucht werden. Dazu stehen auch Gespräche mit Nationalratspräsidentin Doris Bures und Kanzler Karl Nehammer auf dem Plan.

Könige im Zug. Am Mittwoch geht es dann weiter nach Graz. Jedoch nicht mit dem im Staatsflieger, sondern mit der Eisenbahn! Nach Terminen mit u. a. Bundesministerin Gewessler und Bürgermeisterin Kahr verewigt man sich noch im Goldenen Buch der Stadt.