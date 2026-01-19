Alles zu oe24VIP
Viele Millionen

Prinz William: DIESE Mega-Summe hat er letztes Jahr verdient

19.01.26, 11:01
Teilen

Prinz William hat im vergangenen Finanzjahr rund 26,5 Millionen Euro aus dem Herzogtum Cornwall erhalten. Die Summe deckt Ausgaben für ihn, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder ab. 

Im neuesten Finanzbericht des Herzogtums Cornwall, veröffentlicht im Juni 2025, wird das Jahresgehalt von Prinz William (43) offengelegt. Demnach erhielt der künftige König rund 26,5 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Dieser Betrag umfasst sowohl offizielle als auch private und wohltätige Ausgaben der Familie, zu der Prinzessin Kate (44) sowie die drei Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7) gehören.

Prinz William, Queen Elisabeth II.
Leistung des Herzogtums

Das Herzogtum Cornwall, das William seit 2022 mit der Thronbesteigung von König Charles III. (77) innehat, berichtet von einer "starken finanziellen Performance". Der Nettogewinn liegt leicht unter dem Vorjahreswert, bleibt aber trotz wirtschaftlicher Unsicherheit stabil.

Könmig Charles III. und Prinz William

Könmig Charles III. und Prinz William

Mehr lesen:

Ertragsüberschuss und Steuern

William steht nur der jährliche Ertragsüberschuss zu. Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten des Herzogtums bleiben im Besitz des Herzogtums und werden reinvestiert, um die langfristige Stabilität zu sichern. Laut Bericht zahlt William "auf freiwilliger Basis" Einkommensteuer auf den bereinigten Überschuss, obwohl das Herzogtum selbst nicht steuerpflichtig ist.

Privates Leben und Fokus

Prinz Harry und Prinz William

Prinz Harry und Prinz William

Privat gilt William als engagierter Familienvater. Gemeinsam mit Kate und den Kindern teilt er seine Zeit zwischen royalen Verpflichtungen und dem Leben in ländlicher Abgeschiedenheit auf. Trotz Spannungen zu seinem Bruder Harry (41) konzentriert er sich darauf, ein modernes Bild der Monarchie zu prägen.

