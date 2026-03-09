1.700 Euro pro Nacht: Holland-Royals Máxima und Willem-Alexander in Lech am Arlberg

Königliche Urlaubsgrüße aus Vorarlberg! Königin Máxima und König Willem-Alexander gönnen sich aktuell eine luxuriöse Auszeit im verschneiten Lech am Arlberg. Während ihre drei Töchter zu Hause blieben, genießt das niederländische Königspaar die Ruhe und den Luxus in den österreichischen Alpen.

Abseits von vollen Terminkalendern und strengem Protokoll zieht es das niederländische Königspaar immer wieder nach Österreich. In den letzten Tagen wurden Königin Máxima (54) und König Willem-Alexander (58) im exklusiven Skigebiet in Lech am Arlberg gesichtet. Ein seltener Anblick für Fans, denn dieses Mal reiste das Duo ganz ohne seine drei Töchter Amalia, Alexia und Ariane an.

Königin Maxima und König Willem-Alexander © Getty

Luxus-Residenz im Gasthof Post

Wie schon in der Vergangenheit nächtigten die Royals in ihrer gewohnten Stammresidenz, dem Fünf-Sterne-Hotel "Gasthof Post". Das Haus ist für seine Mischung aus alpiner Gemütlichkeit und exklusivem Flair bekannt. Laut der Hotel-Website kostet bereits ein Standard-Doppelzimmer rund 800 Euro pro Nacht. Das Königspaar entschied sich jedoch für deutlich mehr Komfort: Wie das Magazin "Caras" berichtet, bezogen sie eine der luxuriösen Suiten für stolze 1.700 Euro pro Nacht – und das sogar ohne inkludiertes Frühstück.

Lachen auf der Piste

Maxima beim Skifahren in Lech am Arlberg © Getty

Lech am Arlberg gilt in royalen Kreisen längst als der beliebte Treffpunkt für den Wintersport. Dass sich die Oranjes hier pudelwohl fühlen, war laut Augenzeugen nicht zu übersehen. Königin Máxima wurde lachend auf ihren Skiern gesichtet und genoss sichtlich die Abfahrten im österreichischen Schnee. Nach dem Sport auf der Piste durften natürlich auch die wärmenden Getränke nicht fehlen. Für das Paar scheint der Urlaub eine gelungene Auszeit für die Seele zu sein.