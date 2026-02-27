Kult-DJ David Guetta ist zum vierten Mal Vater geworden und J-Lo jubelt

Freudige Nachrichten aus dem Hause Guetta: Star-DJ David Guetta und seine Partnerin Jessica Ledon sind erneut Eltern geworden. Für den französischen Musiker ist es bereits das vierte Kind.

David Guetta hat die Geburt seines vierten Kindes bekannt gegeben. Gemeinsam mit seiner Partnerin Jessica Ledon begrüßte er ein weiteres Baby. Für das Paar ist es das zweite gemeinsame Kind. Die beiden teilten die Neuigkeit auf Instagram mit mehreren Aufnahmen – darunter Bilder eines Schwangerschaftsshootings, von der Babyparty sowie erste Schnappschüsse mit dem Neugeborenen. "Willkommen auf der Welt, Skyler", schrieb der "Titanium"-Star zu den Fotos und bezeichnete das Baby als "das schönste Geheimnis, das wir je gehütet haben".

Prominente Gratulanten

In den Kommentaren meldeten sich zahlreiche Wegbegleiter zu Wort. Nicky Romero reagierte mit einem Herz-Emoji, Morten schrieb: "Die schönste Familie". Auch Jennifer Lopez gratulierte mit den Worten: "Awwww, herzlichen Glückwunsch."

David Guetta und Jennifer Lopez © Getty

Neben dem Neugeborenen haben Guetta und Ledon bereits den 23 Monate alten Sohn Cyan. Zudem ist der DJ Vater zweier erwachsener Kinder aus seiner früheren Ehe mit Cathy Lobé, mit der er von 1992 bis 2014 verheiratet war. Die beiden Kinder kamen 2004 und 2007 zur Welt.

Während das Paar die aktuelle Schwangerschaft geheim hielt, hatten sie ihr erstes gemeinsames Baby noch öffentlich angekündigt: Im November 2023 machten sie die Nachricht auf dem roten Teppich der Latin Grammys publik. Damals schrieb Guetta auf Instagram von der "wichtigsten Veröffentlichung des Jahres".

David Guetta mit seiner Familie © Instagram

Mit der Geburt von Skyler wächst die Familie nun weiter – und der Star-DJ teilt sein privates Glück erneut mit seinen Fans.